Şampiyon olamayan kulübü Ahmet Çoruhlu aldı: Şeyda Akyıldız imzayı attı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta geçen sezona şampiyonluk hedefiyle giren Uşakspor bunu başaramadı. Play off grubuna da kalamadı.

Geçen aylarda eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşakspor’dan sorumlu yönetici Mustafa Yalım ile Uşakspor Kulüp Başkanı Özhan Özgöbek’in tutuklanmasının ardından kulüpte başlayan yönetim değişikliği süreci resmiyet kazandı.

Uşak Olay'dan Öyküm Yavuz'un haberine göre; 18 Haziran 2026 tarihinde tescil edilen Ticaret Sicili ilanına göre, Şeyda Akyıldız 17 Haziran 2029 tarihine kadar Uşakspor Sportif Faaliyetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Akyıldız, yönetim kurulu başkanı ve imzaya yetkili isim olarak da tescillendi.

PATRON AHMET ÇORUHLU

Habere göre Uşakspor'un patronu ise Ahmet Çoruhlu.

Resmi kayıtlarda Uşakspor Sportif Faaliyetler A.Ş.’nin yönetim ve temsil yetkisi Şeyda Akyıldız adına tescillendi. Ancak kulübün yönetimi Ahmet Çoruhlu tarafından yürütülüyor.



Haberde, "Kulübün sportif, idari ve mali süreçlerine ilişkin kararlar Ahmet Çoruhlu tarafından alınırken, Şeyda Akyıldız şirketin resmî temsilcisi olarak görev yapıyor.Yaşanan gelişmelerin ardından 5 Mayıs 2026 tarihinde Trabzonlu iş insanı Ahmet Çoruhlu’ya prensipte devredilen Uşakspor Sportif Faaliyetler A.Ş.’de yönetim yapısı Uşak Ticaret Sicili Müdürlüğü kayıtlarına da işlendi" ifadeleri yer aldı.