Ergün Penbe bilmecesi çözüldü: Yeni başkan defteri kapattı

TFF 3. Lig'in Ege temsilcilerinden Uşakspor'da yönetimi devralan Başkan Ahmet Çoruhlu, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

GÖREVE GELİR GELME ERGÜN PENBE İLE GÖRÜŞTÜ

Çoruhlu, geçen sezon iki farklı dönemde takımın başında görev yapan teknik direktör Ergün Penbe ile görüştüğünü ve deneyimli çalıştırıcının yeni sezonda da Uşakspor'da kalmaya sıcak baktığını açıkladı.

İMZA YAKIN! TARİH AÇIKLANACAK

Taraflar arasında prensip anlaşması sağlandı. Maddi konularda mutabakat sağlanmasının ardından Ergün Penbe'nin resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Çoruhlu aynı zamanda takımda geçen sezondan kalan bazı oyuncularla da bir araya gelerek yeni dönemin sinyallerini verdi.