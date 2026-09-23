Samet Gümüş ülkemizi yeniden gururlandırdı

Daha önce 2024 yılında Avrupa Şampiyonu olan, kariyerinde Avrupa Oyunları ikinciliği ve Akdeniz Oyunları üçüncülüğü gibi çok sayıda önemli başarısı bulunan milli boksör Samet Gümüş, Bulgaristan’da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası erkekler 50 kilo yarı finalinde Azerbaycanlı Subhan Mamedov'a mağlup olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bulgaristan’da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan milli boksörümüz Samet Gümüş, sergilediği başarılı performansın ardından turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

AZERBAYCANLI RAKİBİNE NAKAVT OLDU

Başkent Sofya’da bulunan Asics Arena’da gerçekleştirilen organizasyonun akşam seansında, erkekler 50 kiloda ülkemizi temsil eden Samet Gümüş, yarı final müsabakasında Azerbaycanlı sporcu Subhan Mamedov ile karşı karşıya geldi.

Kıran kırana geçen mücadelenin ardından rakibine mağlup olan milli boksör, şampiyonaya yarı finalde veda etti.

KARİYERİNE BİR BAŞARI DAHA EKLEDİ

Sofya'da elde ettiği bu sonuçla kariyerine bir de Avrupa üçüncülüğü ekleyen Samet Gümüş'ün geçmişi büyük başarılarla dolu.

Uluslararası arenada Türkiye'yi gururla temsil eden milli boksör, daha önce Belgrad'da düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanmış ve ülkemize erkekler boksunda 13 yıl sonra bu sevinci yaşatmıştı.

Kariyerinde ayrıca 2023 Avrupa Oyunları gümüş madalyası ile Paris Olimpiyatları kotası bulunan ve 2022 Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kürsüsüne çıkan başarılı sporcu, yerel düzeyde de 7 kez Türkiye Şampiyonluğu unvanını elinde bulunduruyor.

Samet Gümüş, Bulgaristan'daki bu madalyasıyla başarı basamaklarına bir yenisini daha eklemiş oldu.