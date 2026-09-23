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Halk TV Spor Okan Buruk kriz çıkaran kararının nedenini açıkladı

Okan Buruk kriz çıkaran kararının nedenini açıkladı

Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın oynatılmamasına yönelik gelen tepkilere Okan Buruk'tan yanıt gecikmedi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Okan Buruk kriz çıkaran kararının nedenini açıkladı

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a mağlup olan Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan'ın 'Okan Buruk' çıkışı sosyal medyada gündem oldu.

"HOCANIZA SORUN"

İlkay Gündoğan'ın oynamamasına yönelik eleştirilere cevap veren Sara Gündoğan, “Neden oynamadığını bana değil hocanıza sorun” sözlerini sarf etti.

"SIRA GELMİYOR"

Sara Gündoğan'ın sözleri dikkat çekerken Okan Buruk'tan cevap geldi. İbrahim Seten'in aktardığına göre; deneyimli teknik adam, İlkay Gündoğan'ın yedek kalmasını orta sahadaki futbolcu çokluğuyla açıkladı.

Okan Buruk şu sözleri sarf etti:

Doğru söylüyor. Ben İlkay’ın çalışmasından memnunum. İdmanda da negatif bir enerji vermiyor. En fazla oyuncunun olduğu bölgede, Nhaga’yı da oynatamıyorum, Lesley’i de oynatmak istiyorum, daha onu da doğru düzgün göremedim. İlkay’a da sıra gelmiyor. Çok yarışmacı dönemden geçiyoruz. Kafamdaki şansları kimseye veremiyorum.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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