Salomon Cappadocia Ultra Trail heyecanı başlıyor

Türkiye'nin uluslararası alandaki en önemli spor turizmi organizasyonlarından biri haline gelen Salomon Cappadocia Ultra Trail, bu yıl da dünyanın dört bir yanından binlerce sporcuyu Kapadokya'da buluşturmaya hazırlanıyor.

16-18 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon, sporculara unutulmaz bir yarış deneyimi sunmanın yanı sıra bölge ekonomisine sağladığı katkı, turizm sezonunu uzatan etkisi ve Kapadokya'nın uluslararası tanıtımına sunduğu destekle de öne çıkıyor.

4 FARKLI PARKURDA 24 SAATE VARAN MÜCADELE

Ülkemizde gerçekleştirdiği organizasyonlarla spor turizmine önemli katkılar sağlayan Argeus Travel & Events tarafından düzenlenecek etkinlik kapsamında sporcular; 119, 63, 38 ve 14 kilometre mesafelerindeki parkurlarda 24 saate varan mücadele verecekler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyonda; Salomon’un isim sponsorluğunda, Corendon Airlines, Garmin, Noss Group, Royal Balloon Cappadocia ve Yunak Evleri co-sponsor olarak yer alacak. PT Academy, Salcano, Kaira Rooftop, Eker ve ViewSonic destek sponsorları arasında bulunurken, Züber ve Coca-Cola İçecek (CCI) ürün sponsoru, Power Medya Group ise tanıtım destekçisi olacak. Etkinliğin sosyal sorumluluk ortağı ise yine Adım Adım olacak ve STK’lar için ‘iyilik peşinde’ koşulacak.

ONLARCA ÜLKEDEN KAPADOKYA'YA GELİYORLAR

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'nın eşsiz vadileri, peri bacaları ve tarihi rotalarında düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra Trail, yıllar içinde yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı patika koşusu organizasyonlarından biri haline geldi. Her yıl onlarca ülkeden gelen sporcular, yarış heyecanını yaşarken aynı zamanda Kapadokya'nın doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buluyor. Yarışın ardından bölgeden ayrılanlar ise Kapadokya'nın gönüllü tanıtım elçileri olarak ülkelerine dönüyor.

ZİYARETÇİ SAYISI 6-7 BİNİ BULACAK

Salomon Cappadocia Ultra Trail'in en dikkat çekici yönlerinden biri de bölge ekonomisine sağladığı katma değer. Organizasyon kapsamında yaklaşık 3 bin sporcunun Kapadokya'da yarışması beklenirken, sporcuların aileleri, antrenörleri, teknik ekipleri ve izleyicilerle birlikte bölgeye gelen ziyaretçi sayısının 6 ila 7 bine ulaşacağı öngörülüyor. Yarış için Kapadokya’ya gelen katılımcılar yalnızca yarışa katılıp bölgeden ayrılmıyor. Katılımcıların önemli bir bölümü kayıt işlemleri, parkur keşifleri ve yarış sonrasında bölgeyi gezmek amacıyla ortalama 3-4 gün Kapadokya'da konaklıyor. Bu durum organizasyon boyunca yaklaşık 20-25 bin konaklama hareketliliği anlamına geliyor. Özellikle Ürgüp, Göreme, Uçhisar ve Ortahisar'daki otellerde doluluk oranları yüzde 90'ın üzerine çıkarken, restoranlar, kafeler, araç kiralama şirketleri, transfer firmaları, balon işletmeleri, yerel rehberler ve hediyelik eşya satıcıları da organizasyonun oluşturduğu hareketlilikten önemli ölçüde faydalanıyor. Turizm profesyonellerinin değerlendirmelerine göre konaklama, yeme-içme, ulaşım, kültürel geziler, balon turları, ATV ve at safari aktiviteleri ile alışveriş harcamaları birlikte değerlendirildiğinde, Salomon Cappadocia Ultra Trail'in bu yıl Kapadokya ekonomisinde 300 milyon liranın üzerinde, yüksek katılımlı senaryoda ise 350 milyon liraya yaklaşan bir ekonomik hareketlilik oluşturması bekleniyor.

KAPADOKYA'NIN DÜNYAYA AÇILAN VİTRİNİ

Salomon Cappadocia Ultra Trail, ekonomik katkısının yanında Kapadokya'nın uluslararası tanıtımına da önemli destek veriyor. Her yıl 90’ın üzerinde ülkeden sporcuların katıldığı organizasyon, farklı coğrafyalardan gelen binlerce kişiyi Kapadokya'da buluşturuyor. Yarış boyunca çekilen fotoğraflar, videolar ve sosyal medya paylaşımları milyonlarca kişiye ulaşırken, bölgenin doğal güzellikleri ve tarihi dokusu uluslararası platformlarda geniş yer buluyor. Böylece Kapadokya, yalnızca kültür turizmiyle değil, spor turizmiyle de dünyanın dikkatini çeken bölgelerden biri olmayı sürdürüyor. Organizasyonun etkisi yarış hafta sonuyla da sınırlı kalmıyor. Sonbahar döneminde turizm hareketliliğini artıran etkinlik, sezonun uzamasına katkı sağlarken bölgedeki turizm işletmelerine de önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Yerel üreticilerden hizmet sektörüne kadar birçok işletme organizasyon sayesinde ekonomik olarak hareketlenirken, spor turizminin bölgesel kalkınmadaki önemi de her geçen yıl daha görünür hale geliyor.

SPOR TURİZMİNDE ÖDÜL KAZANDILAR

Salomon Cappadocia Ultra Trail'in yıllardır ortaya koyduğu bu başarı uluslararası platformlarda da karşılığını buldu. Organizasyon, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) ile Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Spor Turizminde Mükemmellik Ödülleri kapsamında "Spor Turizminin Toplumsal Etkisi" ödülüne layık görüldü. Bu ödül, organizasyonun yalnızca başarılı bir spor etkinliği olmadığını; yerel kalkınmaya katkısı, sürdürülebilirlik anlayışı, çevreye duyarlı yaklaşımı ve spor aracılığıyla oluşturduğu sosyal etkiyle de örnek gösterilen bir organizasyon olduğunu ortaya koydu.

167 SPORCUDAN DÜNYA MARKASINA

2014 yılında 167 sporcuyla başlayan Salomon Cappadocia Ultra Trail, geçen 12 yılda istikrarlı bir büyüme göstererek bugün dünyanın önde gelen patika koşusu organizasyonlarından biri haline geldi. Her yıl artan uluslararası katılımı ve güçlü organizasyon yapısıyla Türkiye'nin spor turizmi alanındaki en önemli markalarından biri olmayı sürdüren organizasyon, Kapadokya'nın benzersiz coğrafyasını sporla buluşturarak bu yıl da binlerce sporcuyu ve doğa tutkununu aynı heyecan etrafında bir araya getirmeye hazırlanıyor.