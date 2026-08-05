Salah uçakta Trabzonspor formasını giydi: İlk sözleri "Bize her yer Trabzon" oldu

Trabzonspor, dünya futbolunun yıldız isimlerinden Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı.

KAP'A RESMİ BİLDİRİM

Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transferle ilgili yaptığı açıklamada "Mohamed Salah hakkında diyecek bir şey yok. Bir dünya yıldızı. Onun gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Doğan, transferin Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da geniş yankı bulduğunu belirterek kulübün gücünü göstermek istediğini ve "Trabzonspor kimi isterse Trabzon'a getirebilir" mesajını vermeye çalıştıklarını ifade etti.

TRABZONSPOR İÇİN YOLA ÇIKTI

Mohamed Salah'ı taşıyan uçak öğle saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Mısırlı yıldız akşam saatlerinde Trabzon'da olacak.

SALAH'I ALMAYA GİTTİLER

Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Salah'ı almak için transfer sürecini belgeselleştirecek bir ekiple birlikte Yunanistan'a hareket etti. Mısırlı yıldızın Mikonos Adası'ndan saat 08.30'da özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

FORMAYI GİYDİ İLK MESAJINI VERDİ

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Salah, Türkiye'ye doğru yola çıktı. Trabzonspor forması giyen Salah, kendisini Türkiye'ye getiren uçakta açıklama yaptı.

Salah "Bize her yer Trabzon" sözleriyle ilk mesajını verdi.

YILLIK 17 MİLYON EURO KAZANACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor Salah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Mısırlı yıldız yıllık 17 milyon euro garanti ücretin yanı sıra 5 milyon euro imza parası kazanacak. Anlaşma kapsamında Salah'ın, kendi adını taşıyacak ürün satışlarından yüzde 20 pay alacağı da öğrenildi.

KARİYER İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Futbol dünyasının en etkili isimlerinden biri olarak gösterilen 34 yaşındaki Salah, kariyeri boyunca çıktığı 694 resmi müsabakada 334 gol atıp 171 asist yaparak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Liverpool formasıyla kulüp efsaneleri arasına giren Mısırlı yıldız, İngiliz devinde forma giydiği 442 maçta 257 gol ve 123 asist üretti. Liverpool ile sözleşmesi biten ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Salah, geçtiğimiz ay oynanan Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenmişti.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek. İstanbul'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından oyuncunun, Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte saat 19.00'da özel uçakla Trabzon'a hareket etmesi planlanıyor. Taraftarlara açık gerçekleştirilecek törende, Salah'ın sözleşmeyi kalabalık önünde imzalaması bekleniyor. Bordo-mavili taraftarların günler öncesinden karşılama hazırlıklarına başladığı, tribünlerin geniş katılımla dolması için organizasyon çalışmalarının sürdüğü bildirildi.