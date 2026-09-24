Salah Trabzonspor'a vatandaşını getiriyor

Trabzonspor, kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililerin transfer listesine giren ilk isim ise dünya yıldızı Mohamed Salah'ın Mısır Milli Takımı'ndan takım arkadaşı oldu.

Trabzonspor'un kış dönemi transfer çalışmalarıyla ilgili Mısır basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bordo-mavililerin, Al Ahly forması giyen Mısır Milli Takımı'nın sağ beki Muhammed Hany ile ilgilendiği iddia edildi.

Mısırlı gazeteci Muhammed Shabana, CBC'de yayınlanan "Number One" programında yaptığı açıklamalarda bordo-mavililerin sağ bek mevkisine takviyede bulunmak istediğini ve 30 yaşındaki sağ bek Hany'nin gündemde olduğunu ortaya attı. Shabana ayrıca Muhammed Salah'ın da milli takımdan arkadaşı olan Hany'nin transferi için devreye girdiğini ve oyuncuyu Trabzonspor'a gelmesi için ikna etmeye çalıştığını iddia etti.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

2015 yılından itibaren Al Ahly formasını terleten Hany'nin kulübüyle olan sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği bildirildi. Sağ bek mevkisinde görev alan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sağ kanat bölgesinde ve stope pozisyonunda da görev alabildiği belirtildi.

30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değerinin 1,5 milyon euro olduğu belirtilirken, kariyerinde çıktığı 399 resmi maçta 8 gol ve 31 asistlik katkı sağladığı aktarıldı. Hany, Mısır Milli Takımı formasıyla ise 47 karşılaşmada görev yaptı.

PINA'YA ALTERNATİF

Trabzonspor'da sağ bekte görev yapan Wagner Pina'nın yokluğunda yaşanabilecek alternatif sıkıntısının çözülmesi için arayışların sürdüğü belirtildi. Bu doğrultuda Hany'nin bordo-mavili ekibin transfer gündemine alındığı ve oyuncunun sağ bek rotasyonunda alternatif olarak değerlendirildiği öne sürüldü.