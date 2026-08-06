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Salah Trabzon'a gelince kız kardeşi kararını değiştirdi

Salah'ın Trabzonspor transferi sonrasında dünyaca ünlü yıldız futbolcunun kız kardeşi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Salah Trabzon'a gelince kız kardeşi kararını değiştirdi

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah'ın transferi gündemdeki yerini korurken, bu kez dikkatler yıldız oyuncunun kız kardeşinin sosyal medya paylaşımına çevrildi. Salah'ın ablası, Türkiye ve Türk dizilerine gönderme yapan bir paylaşımla takipçilerinin ilgisini üzerine çekti.

"YENİDEN İZLEMEYE BAŞLAYACAĞIM"

Salah'ın kız kardeşi paylaşımında, bir süredir Türk dizilerini takip etmediğini ancak yeniden izlemeye başlayacağını belirten ifadeler kullandı:
Bir süredir Türk dizilerini izlemiyordum. Sanırım yeniden izlemeye başlayacağım.

Salah Trabzon'a gelince kız kardeşi kararını değiştirdi - Resim : 1

BORDO-MAVİLİ TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Paylaşım, Trabzonspor taraftarları arasında kısa sürede geniş yankı buldu. Mısırlı yıldızın transferinin ailesi tarafından da olumlu karşılandığı yorumu yapan taraftarlar, paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumla karşılık verdi.

Salah Trabzon'a gelince kız kardeşi kararını değiştirdi - Resim : 2

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Salah'ın ablasının paylaşımı, yalnızca Trabzonspor taraftarlarının değil genel futbolseverlerin de dikkatini çekti. Paylaşım, Mısırlı yıldızın Süper Lig'e transferinin ailesi nezdinde de merakla takip edildiğine işaret eden bir gelişme olarak yorumlandı.

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TRANSFERİN YANKISI SÜRÜYOR

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi, hem sportif hem de sosyal medya gündeminde etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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