Salah 5 milyon euro daha kazandı!

Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 yenerek tarihi bir galibiyete imza atarken, maçın yıldızı Mohamed Salah oldu.

Mısırlı futbolcu, 3 gol atarken, 1 golün de pasını vererek neredeyse tek başına Galatasaray'ı yıktı.

Salah, sezon başında uzun süre Beşiktaş'ın gündeminde kalmış, ardından devreye giren Trabzonspor transferi bitirmişti.

Patronlar Dünyası'ndan Feramuz Erdin'in haberine göre Salah, imza attıktan sonra 5 milyon euro daha kazandı.

Transfer tamamlandığında KAP'a yapılan açıklamaya göre 2 yıllık sözleşme imzalayan Salah'a her yıl için 10 milyon euro artı 7 milyon euro imza parası olmak üzere toplam 17 milyon euro garanti ücret verileceği bildirildi.

22 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Açıklamada “Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir” denildi. Ancak bonusların miktarı ve hangi sportif sonuçlara bağlandığı KAP açıklamasında yer almadı.

Haberde Salah'ın sözleşmesinde 5 milyon euro ek bonus bulunduğu, bordo mavili takımın ligde ilk puanını kazanmasıyla birlikte sözleşmedeki bu şartın da gerçekleştiği, böylece Salah’ın 17 milyon Euro’luk garanti ücretine 5 milyon euro daha eklendiği ileri sürüldü. Salah'ın yıllık ücretinin böylece 22 milyon euroya ulaştığı ifade edildi.

Sözleşmede Avrupa kupalarındaki sportif başarıya bağlı 3 milyon euroluk bir bonusun daha bulunduğu da haberde yer aldı.

Trabzonspor’un KAP açıklamasına göre Salah ile ayrıca bir imaj hakları sözleşmesi de yapıldı. Buna göre kulübün mağazacılık şirketinde “Mohamed Salah” özelinde satılacak ürünlerden elde edilecek gelirden futbolcuya yüzde 20 pay veriliyor.