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Halk TV Spor Ruslan Malinovskyi: Bu bir kazaydı

Ruslan Malinovskyi: Bu bir kazaydı

Trabzonsporlu futbolcu Ruslan Malinovskyi, Ferencvaros maçında kırmızı kart görmesine dair açıklama yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ruslan Malinovskyi: Bu bir kazaydı

Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Ruslan Malinovskyi, Ferencvaros karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla ilgili açıklamada bulundu. Yaşanan pozisyonun talihsiz bir kaza olduğunu belirten Malinovskyi, bordo-mavili taraftarlara birlik ve destek çağrısında bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros’a deplasmanda 4-0 mağlup olan Trabzonspor’da Ruslan Malinovskyi, karşılaşmada gördüğü kırmızı kart ve yaşanan hayal kırıklığıyla ilgili sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

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‘ACINIZI VE HAYAL KIRIKLIĞINIZI PAYLAŞIYORUM’

Ferencvaros karşılaşmasının kendisinde derin iz bıraktığını ifade eden Malinovskyi, “Dünkü maç bende derin bir iz bıraktı. Acınızı ve hayal kırıklığınızı tamamen paylaşıyorum. İtalya’daki uzun kariyerim boyunca bir kez bile kırmızı kart görmedim. Bunun profesyonelliğimin ve fair-play’e duyduğum derin saygının bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bu kez şanssızdım. Bu bir kazaydı. Duygularınıza saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Ruslan Malinovskyi: Bu bir kazaydı - Resim : 2

‘TAKIMIN SİZİN DESTEĞİNİZE İHTİYACI VAR’

Taraftarların galibiyeti ne kadar çok beklediğinin farkında olduğunu belirten Ukraynalı futbolcu, “Bu galibiyeti ne kadar çok beklediğinizi ve bu kadar büyük beklenti içerisindeyken kaybetmenin ne kadar acı verdiğini biliyoruz. Önümüzde yeni maçlar var ve bu kulübün aydınlık geleceği böyle karanlık anlarda inşa edilir. Şu anda takımın yüreğinize ve desteğinize ihtiyacı var. Takıma inanın ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz” dedi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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