Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Ronaldo saygısızlığı affetmedi: Lig yönetimini harekete geçmeye davet etti

Ronaldo saygısızlığı affetmedi: Lig yönetimini harekete geçmeye davet etti

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Al Hilal ile Al Taawoun maçında tribünlerin Diogo Jota'ya yönelik yaptığı çirkin tezahürat sonrası yaşanan olaya sert tepki gösterdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ronaldo saygısızlığı affetmedi: Lig yönetimini harekete geçmeye davet etti

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal ve Al Taawoun'un karşı karşıya geldiği mücadelede tribünden yükselen çirkin tezahüratlar futbol dünyasının tepkisini çekti.

Al Taawoun taraftarları, Al Hilal forması giyen rakip oyuncu Ruben Neves'i kışkırtmak için trafik kazasında hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Diogo Jota'ya yönelik tezahürat yaptı.

Galatasaray'ın Kocaelispor maçı ilk 11'i belli olduGalatasaray'ın Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu

RONALDO SAYGISIZLIĞI AFFETMEDİ

Taraftarın provokasyonunu alaycı bir şekilde alkışlayan ve gökyüzünü işaret eden Ruben Neves'in ardından Cristiano Ronaldo da yapılan saygısızlığa kayıtsız kalmadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Al Nassr'ın yıldız oyuncusu, "Lig yönetimi derhal harekete geçmeli ve bu tür taraftar davranışlarını en ağır şekilde cezalandırmalı. Bu artık futbol değil; ortada aşılmaması gereken sınırlar var. Bu şekilde davranan insanların bir daha asla stadyumlara girmelerine izin verilmemeli ve ömür boyu men edilmeliler." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMASI BEKLENİYOR

Hayatını kaybeden Diogo Jota ile yakın arkadaşlığı bulunan Ruben Neves'e yönelik bu çirkin davranış büyük tepki çekti.

Jota'nın anısını yaşatmak amacıyla vücudunda arkadaşına ithafen bir dövme taşıyan Neves'in maruz kaldığı olayın ardından, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ve lig yönetiminin söz konusu taraftarlar hakkında soruşturma başlatması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cristiano Ronaldo Al Nassr
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro