Ronaldo saygısızlığı affetmedi: Lig yönetimini harekete geçmeye davet etti

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal ve Al Taawoun'un karşı karşıya geldiği mücadelede tribünden yükselen çirkin tezahüratlar futbol dünyasının tepkisini çekti.

Al Taawoun taraftarları, Al Hilal forması giyen rakip oyuncu Ruben Neves'i kışkırtmak için trafik kazasında hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Diogo Jota'ya yönelik tezahürat yaptı.

RONALDO SAYGISIZLIĞI AFFETMEDİ

Taraftarın provokasyonunu alaycı bir şekilde alkışlayan ve gökyüzünü işaret eden Ruben Neves'in ardından Cristiano Ronaldo da yapılan saygısızlığa kayıtsız kalmadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Al Nassr'ın yıldız oyuncusu, "Lig yönetimi derhal harekete geçmeli ve bu tür taraftar davranışlarını en ağır şekilde cezalandırmalı. Bu artık futbol değil; ortada aşılmaması gereken sınırlar var. Bu şekilde davranan insanların bir daha asla stadyumlara girmelerine izin verilmemeli ve ömür boyu men edilmeliler." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMASI BEKLENİYOR

Hayatını kaybeden Diogo Jota ile yakın arkadaşlığı bulunan Ruben Neves'e yönelik bu çirkin davranış büyük tepki çekti.

Jota'nın anısını yaşatmak amacıyla vücudunda arkadaşına ithafen bir dövme taşıyan Neves'in maruz kaldığı olayın ardından, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ve lig yönetiminin söz konusu taraftarlar hakkında soruşturma başlatması bekleniyor.