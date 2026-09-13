Galatasaray'ın Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'de sahasında Kocaelispor'u konuk edecek olan Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Bilal Gölen yapacak.
VAR'da Matej Jug, AVAR'da Çağlar Uyarcan olacak.
SÜPER LİG'DE 43. RANDEVU
Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek.
Kocaelispor'un 1980-1981 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 42 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Ligde 10 maç da berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın toplam 77 golüne, Kocaelispor 40 golle yanıt verdi.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Galatasaray-Kocaelispor maçının ilk 11'leri belli oldu:
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Leao, Deniz Gül
Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Sissoho, Berkan, Sousa, Agyei, Aye.