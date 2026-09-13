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Galatasaray'ın Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'de sahasında Kocaelispor'u konuk edecek olan Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'ın Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu
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Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Bilal Gölen yapacak.

VAR'da Matej Jug, AVAR'da Çağlar Uyarcan olacak.

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SÜPER LİG'DE 43. RANDEVU

Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek.

Kocaelispor'un 1980-1981 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 42 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Ligde 10 maç da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın toplam 77 golüne, Kocaelispor 40 golle yanıt verdi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray-Kocaelispor maçının ilk 11'leri belli oldu:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Leao, Deniz Gül

Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Sissoho, Berkan, Sousa, Agyei, Aye.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Kocaelispor
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