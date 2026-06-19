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Halk TV Spor Razvan Lucescu'nun görevine son verildi

Razvan Lucescu'nun görevine son verildi

Yunanistan Ligi ekibi PAOK, teknik direktör Razvan Lucescu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Teşekkür mesajında "Razvan, her zaman PAOK tarihinin önemli bir parçası olacaktır." denildi.

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Mirza Şeker
Mirza Şeker Derleyen
Razvan Lucescu'nun görevine son verildi

Yunanistan ekibi PAOK, Rumen teknik direktör Razvan Lucescu ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki çalıştırıcıya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek "Razvan, her zaman PAOK tarihinin önemli bir parçası olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan, teknik direktörlük kariyerinde Romanya Milli Takımı'nın yanı sıra Brasov, Rapid Bükreş, El-Jaish, Petrolul Ploiesti ve Xanthi'yi çalıştırmıştı.

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SEZONU 3. SIRADA TAMAMLADI

Razvan Lucescu, geçen sezon PAOK'un başında 32 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
Yunan ekibi, ligi 64 puanla 3. sırada tamamladı.

2021'DEN BERİ TAKIMIN BAŞINDAYDI

1 Temmuz 2021 tarihinde PAOK'a imza atan Razvan Lucescu, 2024 yılında şampiyonluk yaşadı.
Ayrıca 2022, 2023 ve 2026 yılında Yunanistan Kupası'nda finalde yer alan Lucescu, 2 kez kupayı kazandı.

Razvan Lucescu, 2018-2019 sezonunda da PAOK ile lig şampiyonu olmuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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