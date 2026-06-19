Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi: Süper Lig iştahı dinmedi

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla dikkat çekici performanslar sergileyen Andre Onana, kiralık sözleşmesinin dolmasının ardından Manchester United'a geri döndü.

Ancak 30 yaşındaki Kamerunlu kaleci için Süper Lig'in iştahı dinmedi.

Trabzonspor onu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçerken kalede yabancı tercihine yönelen Beşiktaş da devreye girdi. Siyah-beyazlı yönetimin deneyimli file bekçisi için Manchester United ile resmi temaslara başladığı öne sürüldü.

KANATTA ZHEGROVA SAVAŞI

İki kulüp arasındaki rekabet yalnızca kale pozisyonuyla sınırlı değil. Geride kalan sezonda kanat bölgesinde beklenen skorer ve üretkenliği bir türlü bulamayan her iki yönetim de çözümü İtalya'da aradı. Juventus forması giyen 27 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu Edon Zhegrova, hem Beşiktaş hem de Trabzonspor'un transfer listesinin üst sıralarına yerleşti. Zhegrova'nın Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ MI? TRABZONSPOR MU?

Onana ve Zhegrova dosyalarında iki köklü rakibin aynı anda yarışması, bu yaz transfer döneminin en ilgi çekici derbilerinden birini sahneye koyuyor. Her iki kulübün de kararlı tutumu göz önüne alındığında fiyatın yükselmesi bekleniyor.