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Halk TV Spor Özbekistan'dan Bolu'ya geldiler: Tek hedefleri var

Özbekistan'dan Bolu'ya geldiler: Tek hedefleri var

Bolu'da yeni sezona hazırlanan Özbekistan Süper Ligi ekiplerinden Navbahor Namangan, günde çift antrenmanla kondisyon depoluyor.

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Özbekistan'dan Bolu'ya geldiler: Tek hedefleri var

Özbekistan Süper Lig takımlarından Navbahor Namangan, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu’da kampa girdi. Abant Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kamp çalışmalarını sürdüren Özbekistan ekibi, günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor.

25 KİŞİLİK FUTBOLCU KADROSUYLA GELDİLER

Teknik direktör Timur Kapadze yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanına 25 futbolcu katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve düz koşunun ardından kondisyon, istasyon ve kuvvet çalışmaları yaptı.

Özbekistan'dan Bolu'ya geldiler: Tek hedefleri var - Resim : 1

YENİ SEZONA BOLU'DA HAZIRLANIYORLAR

Yeni sezon öncesi fiziksel dayanıklılığı artırmayı hedefleyen Navbahor Namangan, Bolu kampında günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürecek. Özbekistan ekibi kamp süresince hem kondisyon yüklemesi yapacak hem de takım uyumunu geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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