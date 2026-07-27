Osman Aşkın Bak Filenin Sultanları'nı karşılama töreninde aynen bunları söyledi

Çin'de düzenlenen 2026 Milletler Ligi finallerinde şampiyon olan Filenin Sultanları, İstanbul'a döndü. A Milli Kadın Voleybol Takımı kafilesi coşkulu bir şekilde karşılandı.

Karşılama töreninde başantrenör Daniele Santerelli ile takım kaptanı Gizem Örge'ye çiçek takdim edildi.

OSMAN AŞKIN BAK FİLENİN SULTANLARI TÖRENİNDE KONUŞTU

Törende bir konuşma da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. Osman Aşkın Bak, Filenin Sultanları'nın başarasını anlatırken, büyük yatırımlardan ve tesislerden söz etti.

Osman Aşkın Bak, şu ifadeleri kullandı:



"Ülkemize şampiyon olarak dönmek muhteşem. Filenin Sultanları'nı bir alkışlayın, bizlere büyük gurur yaşattılar. Ağustos'ta Avrupa Şampiyonası var, hepsine yürekten alkışlar. Milletimize büyük gurur yaşattılar. Hedefler devam ediyor hocamızın söylediği gibi. Türk sporunda büyük yatırımlar var, tesisler var. Türk sporu başarıdan başarıya koşuyor. Hep birlikte Filenin Sultanları'na teşekkür ediyoruz. Yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Onlar büyük bir alkışı, sevgiyi hak ediyorlar. Kocaman alkışlar, sizlerle gurur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz."