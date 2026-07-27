Son Dakika | Filenin Sultanları'na İstanbul'da coşkulu karşılama

FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 geçen Filenin Sultanları şampiyonluğa ulaştı. Millilerimiz, 2023'ün ardından bir kez daha Milletler Ligi'ni kazanarak büyük bir gurur yaşattı.

FİLENİN SULTANLARI ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Millilerimizi taşıyan uçak saat 15.20'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Filenin Sultanları'nı burada çok sayıda taraftar karşılandı. Bando ve marşlar eşliğinde uçaktan inen millilere çiçek takdim edildi.

GİZEM ÖRGE: DÖKTÜĞÜMÜZ HER TER BU KARŞILAMAYA DEĞER

Filenin Sultanları, havalimanından ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milliler adına ilk sözü alan kaptan Gizem Örge, "Ülkemiz için verdiğimiz emek, döktüğümüz her ter bu karşılamaya değer. Kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah daha nicelerine" sözlerini sarf etti.

DANIELE SANTARELLI: BİZİM İÇİN HEDEFLER BİTMEDİ

Daha çok kupa kazanacaklarını vurgulayan başantrenör Daniele Santarelli, "Herkese merhabalar, burada olmaktan dolayı, böyle karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz. Harika bir turnuva geçirdik. Gün be gün çok daha iyi oynayıp kazandık. Herkesle gurur duyuyorum. Ama bizim için hedefler bitmedi. Yazın kalan bölümünde daha fazla çalışıp daha fazla kupa alacağız" dedi.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: BU BAŞARI HEPİMİZİN BAŞARISI

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise "Tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı, bu ülkenin başarısıdır. Bu çocuklara sahip çıktığımız sürece daha büyük başarılara imza atacaklardır. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize" diye konuştu.