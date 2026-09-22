Osimhen'in 18 günü kaldı

Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği gelişme yaşandı. Sarı - Kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sakatlık sürecinde önemli mesafe kat ettiği ve sahalara dönüş tarihinin netleştiği öğrenildi.

TRABZONSPOR MAÇINI KAÇIRDI

Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir deplasmanında yaşadığı sakatlığın ardından formasından uzak kalan Victor Osimhen, bir süredir tedavisini sürdürüyordu. Nijeryalı yıldız, bu süreçte Süper Lig'de Kocaelispor ve Trabzonspor mücadelelerinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sporting karşılaşmasında da görev yapamamıştı.

Son kontrollerde yıldız oyuncunun sağlık durumunun beklentiler doğrultusunda ilerlediği ve bireysel çalışmaların ardından takım antrenmanlarına başlayacağı belirtildi.

18 GÜNÜ KALDI

Sarı-kırmızılı camiayı sevindiren gelişmeye göre Victor Osimhen'in milli aranın ardından yeniden formasına kavuşması bekleniyor. Teknik ekibin planlamasına göre yıldız futbolcunun Süper Lig'de 18 gün sonra 9 Ekim'de oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda yer alması hedefleniyor.

Galatasaray cephesinde, takımın en etkili hücum silahlarından biri olan Osimhen'in dönüşüyle birlikte hücum hattındaki gücün yeniden üst seviyeye çıkması bekleniyor.

SEZONA DAMGA VURAN PERFORMANS

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla etkileyici bir başlangıç yapan Osimhen, çıktığı 4 resmi karşılaşmada 6 gol ve 2 asist üreterek takımına büyük katkı sağladı. Kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız oyuncu, gol yollarındaki etkili performansıyla Avrupa futbolunun da dikkatini çekmeyi sürdürdü.

GALATASARAY İSTEDİ NİJERYA KABUL ETTİ

Sakatlığına rağmen ilk etapta Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası elemeleri aday kadrosuna davet edilen Osimhen için Galatasaray yönetimi devreye girdi. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun sağlık durumunu gerekçe göstererek Nijerya Futbol Federasyonu ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Nijerya Futbol Federasyonu, yıldız futbolcunun Madagaskar ve Gine-Bissau karşılaşmalarında forma giyemeyeceğini resmen duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Osimhen'in iyileşme sürecinin devam ettiği belirtilirken oyuncuya geçmiş olsun dilekleri iletildi.

SALLAI'DEN DE OLUMLU HABER

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Roland Sallai'nin tedavisinin de planlandığı şekilde sürdüğü öğrenildi. Macar futbolcunun da Kasımpaşa karşılaşmasında teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek duruma gelmesinin beklendiği ifade edildi.

OKLAR KASIMPAŞA MAÇINA ÇEVRİLDİ

Milli ara sonrası tam kadroya yakın bir şekilde sahaya çıkmayı hedefleyen Galatasaray'da gözler Kasımpaşa mücadelesine çevrildi. Özellikle Victor Osimhen'in dönüşü, hem teknik heyete hem de taraftarlara büyük moral verirken, sarı-kırmızılılar yıldız golcünün geri dönüşüyle birlikte lig ve Avrupa hedefleri doğrultusunda önemli bir güç kazanmayı amaçlıyor.