Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Osimhen için Galatasaray'a kan kusturdular: 10 günde anca ikna edildiler

Osimhen için Galatasaray'a kan kusturdular: 10 günde anca ikna edildiler

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı. Karar Galatasaray'ı sevindirirken olayın perde arkası ortaya çıktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Osimhen için Galatasaray'a kan kusturdular: 10 günde anca ikna edildiler

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Milli araya mağlubiyetle giren sarı-kırmızılılarda Kasımpaşa maçı için çalışmalar hemen başladı.

OSIMHEN MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Milli aranın sonunda Victor Osimhen'e kavuşmayı planlayan Galatasaray oyuncunun Nijerya Milli Takımına gitmesine engel oldu. Yıldız futbolcu ilk etapta milli takım kampına çağrılsa da Nijerya Futbol Federasyonu daha sonrasında geri adım attı.

"10 GÜNDÜR KAN KUSTURMUŞLAR"

343 Digital Youtube kanalında konuşan Ali Naci Küçük, Galatasaray ile Nijerya Futbol Federasyonu arasında yaşananları anlattı.

Küçük konuşmasında “Yaklaşık 10 gündür neredeyse kan kusturmuşlar Osimhen için. Raporlar, sonuçlar vb. defalarca Nijerya Futbol Federasyonu’na gönderilmiş. Sonuç olarak Galatasaray, Osimhen’in milli takım kampına gitmemesi için federasyonu ikna etmiş” dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Süper Lig Victor Osimhen
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro