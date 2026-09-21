Osimhen için Galatasaray'a kan kusturdular: 10 günde anca ikna edildiler

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Milli araya mağlubiyetle giren sarı-kırmızılılarda Kasımpaşa maçı için çalışmalar hemen başladı.

OSIMHEN MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Milli aranın sonunda Victor Osimhen'e kavuşmayı planlayan Galatasaray oyuncunun Nijerya Milli Takımına gitmesine engel oldu. Yıldız futbolcu ilk etapta milli takım kampına çağrılsa da Nijerya Futbol Federasyonu daha sonrasında geri adım attı.

"10 GÜNDÜR KAN KUSTURMUŞLAR"

343 Digital Youtube kanalında konuşan Ali Naci Küçük, Galatasaray ile Nijerya Futbol Federasyonu arasında yaşananları anlattı.

Küçük konuşmasında “Yaklaşık 10 gündür neredeyse kan kusturmuşlar Osimhen için. Raporlar, sonuçlar vb. defalarca Nijerya Futbol Federasyonu’na gönderilmiş. Sonuç olarak Galatasaray, Osimhen’in milli takım kampına gitmemesi için federasyonu ikna etmiş” dedi.