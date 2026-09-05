Osimhen'den kötü haber: Galatasaray şokta!

Galatasaray, Başakşehir'i yenerken, Osimhen'den kötü haber geldi. Galatasaray şokta. Spor yazarı Levent Tüzemen, "5 hafta oynamazsa Deniz Gül'le götüremezsin" dedi.

Maçın 33. dakikasında sakatlanan Osimhen, oyuna devam edemedi. Yerine Barış Alper girdi.

Teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından "Kasık sakatlıkları diğerlerine göre iyileşme süreci daha kısa. İnşallah Osimhen en kısa zamanda döner. Beş gün sonra Sporting maçı var. Bu maça inşallah oyuncularımız yetişir" diye konuştu.

"KASIK SAKATLIĞI CİDDİDİR"

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Sözcü TV'deki programda Osimhen'in sakatlığı ile ilgili konuştu. Toroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Osimhen'siz Galatasaray var ya yanmış. Başakşehir öyle eski Başakşehir değil. Biraz düzgün bir takım Galatasaray'ı duman ederdi. Galatasaray bir şekilde gidiyor.

Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane yok, 9 kişi oynuyorsun. Galatasaray'da teknik direktör yok. Şahsi becerilerle gidiyor. Osimhen'in sırtına bindiler, gidiyorlar. Galatasaray'ın ikinci planı olması lazım ya! 10 Kişilik Başakşehir bile Galatasaray'a karşı etkili oynadı.

Kasık sakatlığı ciddidir. Osimhen kendine bakan bir futbolcu. Kasık çok gıcıktır. Osimhen öyle bir adam değil, varını yoğunu koyan adam."

"5 HAFTA OYNAMAZSA!"

Gazeteci Levent Tüzemen ise maç biter bitmez A Spor'da katıldığı programda "Galatasaray yönetimine söylüyorum, 12'ye kadar 2 saatiniz var. Süper Lig'de oynayacak yabancı santrfora ihtiyacınız var. Shomurodov'u hemen kiralayın" dedi. (Transfer dönemi gece yarısı kapandı)

Tüzemen, "Osimhen 5 hafta oynamazsa, sadece Deniz Gül ile bu işi götüremezsin" ifadelerini kullandı.