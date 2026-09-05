Ahmet Çakar Galatasaray'ı bekleyen büyük problemi açıkladı: Türk hakemliğinin kara gecesi

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Başakşehir-Galatasaray maçındaki hakem kararları için "Türk hakemliğinin kara gecesi" yorumunu yaptı. Çakar, Galatasaray'ı bekleyen büyük problemi de açıkladı.

"KABİLE MAÇLARINDA GÖREV ALIRLAR"

Çakar, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Türk hakemliğinin kara gecelerinden birini daha izledik. Hem de kapkara! Üst düzey futbolda maçın sonucuna etkili bu kadar fazla hata yapılması asla normal karşılanamaz. Başakşehir lehine verdiği penaltı tam bir komedi. Amatör kümede bile böyle penaltı verilmez. Daha sonra son dakikalarda G.Saray'ın serbest vuruşta golünü iptal etti. Bence Sanchez, kesin ofsayt değil. Yayıncı kuruluş yanlış adamı son adam olarak kabul etti. Oysa ki daha sol beke yakın Başakşehirli oyuncu, ofsaytı bozuyordu. Ama son dakikada G.Saray, frikik buldu ve Sara, harika bir gol attı ama bu golden önce de ceza alanının dışında Yunus'a yapılan hareketi faul olarak değerlendirmek acemi işi bile değil. İlkokul futbol turnuvasında küçücük bir çocuğun bile vermeyeceği bir faul. Sonra Türkiye Futbol Federasyonu, "Bizim hakemlerimiz Avrupa seviyesindedir' diyor. Ne Avrupa'sı ne Afrikası. Belki Afrika'nın köylerindeki kabile maçlarında görev alabilirler. Sonuçta G.Saray, zar zor kazandı ama çok ciddi bir kayıp var. O da Osimhen. Osimhen'in yokluğunda ikinci yarıdaki G.Saray'ı gördük. Sakatlığı uzun sürerse G.Saray'ı büyük problemler bekliyor."