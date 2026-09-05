Mustafa Çulcu hakemin yalan kararlarını açıkladı

MHK'nin (Merkez Hakem Kurulu) eski başkanı Mustafa Çulcu, Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi Kadir Sağlam'ı eleştirerek, yalan kararlarını açıkladı.

Çulcu, "Osimhen'li Galatasaray ile Osimhen'siz G.Saray siyah ile beyaz kadar farklı. Öyle ki çıkana kadar Galatasaray, rakip ceza alanına 11 kez girerken çıktıktan sonra giremedi. Başakşehir ikinci yarı daha etkili oldu. Osimhen'in yokluğunda üretemeyen Galatasaray'da Leao sahaya girince oyun seviye atladı. Torreira'nın golündeki pas trafiği baş döndürücüydü. G.Saray savunmasında sorunlar devam ediyor" yorumunu yaptı.

"14 TANESİ YALAN ÇÜNKÜ FAUL DEĞİL"

Çulcu, Sabah'taki yazınıda hakem kararlarıyla ilgilide şu ifadeleri kullandı:

"Hakem Kadir Sağlam'ın maçın ilk yarısında çaldığı 18 faulün en az 14 tanesi yalan çünkü faul değil. En doğru kararı Yunus'a yapılan faul ve Operi'ye gösterdiği sarı kart… Faul ve kart standardı yok. Çifte standart uygulamalar var. 63'te verdiği penaltıda Sallai önce basit çekip bırakıyor, sonra sağ kolu ile Fayzullayev'ın boynuna teması var. Bunu hakem görebildiyse bravo. Penaltı ve sarı hakemin kararıdır, VAR karışmaz. Umut Bozok'un direkt ihracı doğru. Sanchez'in iptal edilen golü VAR tespiti ile ofsayt. 5 sarı, 1 kırmızı, 29 faul… Topun oyunda kaldığı dakika 51.17… Hakemin performansı taşıdığı kokartla ters orantılı."