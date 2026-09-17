Orkun Kökçü'den Fenerbahçe itirafı

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Oksijen'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcudan Fenerbahçe derbisine dair flaş bir itiraf geldi.

KAPTANLIK AÇIKLAMASI

''Önder Özen senin için "23 kişiye kaptanlık yapıyor" dedi. Sence onu böyle düşündüren nedir?'' sorusuna yanıt veren Orkun, "Burada Beşiktaşlılığım devreye giriyor. Babamla da bunu çok konuşuyorum.

Benfica ve Feyenoord dönemlerimde hep bir hedefim vardı. İster istemez insan kendisini de düşünüyor. Çünkü kariyerinde daha yukarı çıkmak, seviyeni yükseltmek istiyorsun. İtici olmadan da olsa biraz kendini düşünüyorsun.

Ama şimdi Beşiktaş'ta olduğum için başka bir hedefim yok. Tek hedefim şampiyonluklar ve başarı." dedi.

''TEK İSTEDİĞİM BAŞARILI OLMAK''

Konuşmasını sürdüren milli futbolcu, "Mesela penaltı pozisyonu... Penaltı kullanacak birinci isim benim. Ama o golü ben atsam bana ekstra bir şey getirmeyecek. Beşiktaş'ta olduğum için böyle düşünüyorum.

Daha çok etrafımdaki oyuncuları nasıl rahatlatabilirim, onlara nasıl olumlu bir şey hissettirebilirim diye düşünüyorum. Önder hocanın söylediği şey de muhtemelen bununla ilgili.

Böyle anlarda takım arkadaşlarımı daha çok düşündüğüm belli oluyor. Ego tarafım yok. Çünkü Beşiktaş'ta oynuyorum ve tek istediğim başarılı olmak.

Sezon başındaki röportajımda da söyledim: Ben iyi olmayayım, yeter ki şampiyon olalım. Benim için sorun değil." yorumunu yaptı.

''GÖRMEK İSTEMEDİĞİM ŞEYLERİ GÖRDÜM''

Kariyerine Avrupa'da devam edebileceğini ancak Beşiktaş'ı seçtiğini belirten Orkun Kökçü, "Potansiyel olarak Beşiktaş çok büyük bir kulüp ama kariyerime Avrupa'da devam edebilirdim.

Fakat babamla bunu çok konuştuk. Benim artık öyle bir hedefim kalmadı. Feyenoord'da büyüdüm, yetiştim. Beni futbolcu yapan kulüp Feyenoord. Yeri her zaman ayrı olacak.

Sonra Benfica'ya gittim. Benfica da Avrupa'da çok büyük bir kulüp. Oradan bir sıçrama daha yapabilecekken Beşiktaş'a gelmeye karar verdim.

Çünkü artık görmek istediğim şeyleri gördüm. Benfica'da bazı olaylar da yaşandı. Bana uymadığını gördüm.

Futbol anlamında Avrupa'da her türlü başarılı olacağıma inanıyordum. Futbol açısından problemim yoktu, güzel ve başarılı bir sezon da geçirmiştim. Ama gerçekten mutlu değildim. Feyenoord'dan sonra o mutluluğu hissedemedim. Sonra Beşiktaş seçeneği çıktı. Hiç düşünmeden geldim. Zaten transfer sürecim 3-4 gün içinde bitti. Benim artık başka bir hedefim olmadığı için yapılan yorumları da çok kafaya takmadım. Burada tek istediğim başarılı olmak.

Şimdi de benden daha mutlusu yok. Bu sezon skorlar da, maçlar da iyi gidiyor. İyi başladık. Şu anda benden mutlusu yok." şeklinde konuştu.

''EKSTRA BİR ATMOSFER OLUYOR''

''Kadıköy deplasmanındaki atmosfer nasıldı?'' sorusunu yanıtlayan Orkun, "İnanılmazdı. Böyle maçlarda zaten ekstra bir atmosfer oluyor. Fenerbahçe taraftarı da o maça hazırlanmıştı. Isınmaya çıkarken her yerden ses ve tezahürat geliyordu. Geçen sezon da bunu yaşamıştım ama bu sezon içimde daha rahat bir his vardı. Biraz bizden korktuklarını hissettim diyebilirim." dedi.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN FENERBAHÇE İTİRAFI

Orkun Kökçü, ''Futbolcu olarak seni en çok değiştiren mağlubiyet hangisiydi?'' sorusuna yanıt verdi.

Başarılı futbolcu, "Geçen sezon burada Fenerbahçe'ye karşı aldığımız mağlubiyet." sözleriyle itirafta bulundu.