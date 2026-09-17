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Trabzonspor'da Reis sahaya indi

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis, takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

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Trabzonspor'da Reis sahaya indi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

THOMAS REIS İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

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Reis idaresinde ilk antrenmanını yapan bordo-mavililer, taktik çalışması ile günü tamamladı.

Öte yandan antrenman öncesinde kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

KAFKAS: BUGÜN YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ

Kafkas, yaptığı konuşmada, herkesin teknik heyete yardımcı olacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. İstemediğimiz sonuçlar aldık ama bu sonuçlar bizim size olan güvenimize, inancımıza ve birlikte yürüyeceğimiz yoldaki kararlılığımıza hiçbir sekte vurmadı. Şimdi gelinen bu noktada da yolculuğumuza hep birlikte teknik direktörlüğüne ve insanlığına çok güvendiğimiz, inandığımız Thomas Reis hocamız ile devam edeceğiz. Sayın Başkanımız da sizlere selamlarını iletiyor."

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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