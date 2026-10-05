Okan Buruk’tan Batrakov için sürpriz karar! Milli ara sonrası...

Milli ara sonrası Okan Buruk, takımın fiziksel durumunu yakından takip ederken bazı oyuncular için de yeni bir değerlendirme yapıyor. Tecrübeli teknik adam Batrakov için son kararını milli aradan sonra verdi.

BATRAKOV YAKIN TAKİBE ALINDI

Sarı-kırmızılı ekipte sezon başından bu yana geniş bir rotasyon kullanmaya özen gösteren Okan Buruk, oyuncuların fiziksel verilerini günlük olarak analiz ettiriyor.

Özellikle yoğun fikstür nedeniyle bazı bölgelerde oluşan yorgunluk, teknik heyeti alternatif oyuncuların durumunu yeniden değerlendirmeye yöneltti. Bu süreçte Aleksey Batrakov da öne çıkan isimlerden biri oldu.

İLK DÖNEMDE KONTROLLÜ KULLANILDI

Lokomotiv Moskova’dan transfer edilen genç futbolcu, Galatasaray’a katıldığı ilk dönemde fiziksel durumunun istenilen seviyede olmaması nedeniyle kontrollü bir programdan geçirildi.

Okan Buruk, oyuncunun adaptasyon sürecini olumsuz etkilememek adına Batrakov’a ilk haftalarda sınırlı süreler verirken, antrenmanlarda ise ekstra çalışmalar uygulandı.

PERFORMANSI TEKNİK HEYETİ MEMNUN ETTİ

Florya’da gerçekleştirilen antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Batrakov’un fiziksel ve taktiksel açıdan önemli bir gelişim gösterdiği belirtildi.

Genç oyuncunun özellikle hücum geçişlerindeki sürati, pas kalitesi ve dikine oyun becerileri teknik heyetin dikkatini çekti. Performans ekibinin hazırladığı raporların da olumlu olduğu öğrenildi.

OKAN BURUK SON KARARINI VERDİ

Milli ara döneminde yapılan çalışmaların ardından Batrakov’un fiziksel eksiklerini büyük ölçüde giderdiği ve takımın temposuna uyum sağladığı değerlendirildi.

Orta sahada tempoyu ve yaratıcılığı artırmak isteyen Okan Buruk’un, milli ara sonrasında kadroda bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

BATRAKOV İÇİN BEKLENEN FIRSAT

Galatasaray taraftarının da sahada daha fazla görmek istediği genç oyuncu için kritik süreç başlıyor.

Batrakov’un milli ara sonrasındaki ilk lig maçında daha fazla süre alması, hatta ilk 11 için değerlendirilmesi bekleniyor.