Nijerya Milli Takımı'ndan Victor Osimhen kararı

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Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan ve tedavisi süren Victor Osimhen'in Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

Osimhen'in durumu netlik kazanmazken, yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

MİLLİ DAVET ALDI

Victor Osimhen, Nijerya'nın Afrika Uluslar Ligi elemelerinde Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı.

27 yaşındaki futbolcu, Rusya ile oynanacak hazırlık maçının kadrosunda bulunmuyor.

Beşiktaş'tan Wilfried Ndidi ve Trabzonspor'dan Chibuike Nwaiwu da Nijerya'dan milli davet aldı.

Ndidi eleme ve Rusya maçlarının kadrosuna dahil edilirken, Nwaiwu sadece eleme maçlarının kadrosuna davet edildi.

NİJERYA'NIN OYNAYACAĞI MAÇLAR

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde 25 Eylül'de Madagaskar ve 29 Eylül'de Gine-Bissau ile karşı karşıya gelecek.

Daha sonra ise 6 Ekim'de Rusya ile hazırlık maçı oynayacak.