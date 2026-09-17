Böylesi görülmedi: Türkiye Kupası'nda 2 maç da 10-0 bitti

Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı hız kesmeden devam ediyor.

Kupada bugün 2 maç oynanırken, 2 maçta da dikkat çeken skor ortaya çıktı.

Amasyaspor-Çankırıgücü ve Orduspor 1967-Torul Belediye Spor maçı da 10-0'lık skorlar ile bitti.

GOL FIRTINASI 20. SANİYEDE BAŞLADI

3. Lig ekibi Amasyaspor, BAL takımlarından Çankırıspor'u 10-0 yenerken, mücadelenin ilk golü 20. saniyede geldi.

Amasyaspor, karşılaşmaya adeta fırtına gibi başladı. Henüz 20. saniyede Safa Kınalı'nın golüyle öne geçen Amasya temsilcisi, 4. dakikada Ahmet Emin Aksakal'ın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Baskısını sürdüren Amasyaspor, 6. dakikada Mehmet Bavver Özbahçeci'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi. Mert Erol 30. dakikada farkı 4'e çıkarırken, 33. dakikada Mikail Olgun'un golü geldi. Muhammet Karahan ise 35. ve 39. dakikalarda fileleri havalandırarak ilk yarının skorunu belirledi: 7-0.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Amasyaspor, Yunus Emre Kobya, Muhammed Öztürk ve Hasan Çelik'in golleriyle 3 kez daha ağları sarstı. Rakibine gol şansı tanımayan Amasya ekibi, sahadan 10-0'lık farklı galibiyetle ayrılarak kupada adını bir üst tura yazdırdı.

ORDUSPOR DA RAKİBİNE ACIMADI

Günün ikinci karşılaşmasında da gol yağmuru yaşandı. TFF 3. Lig ekiplerinden Orduspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Torul Belediye Spor'u 10-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Orduspor'un farklı galibiyetinde Berat Kalkan 14 ve 32. dakikalarda attığı iki golle öne çıktı. Recep Metin 17. dakikada fileleri havalandırırken, Taha Balsu 28 ve 30. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 5-0'a taşıdı.

İlk yarının son bölümünde Yiğit Tiryaki'nin 37. dakikadaki golüyle Orduspor soyunma odasına 6-0 üstün girdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Karadeniz ekibi; Taha Yasin Ev, Atakan Aybastı, Doğancan Aynacı ve Barış Gün'ün golleriyle skoru 10-0'a getirdi ve farklı galibiyetle tur biletini aldı.