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Neymar ilk maçına çıktı Brezilya lider tamamladı

Brezilya, Kupa 3 Grubu'ndaki son grup maçında İskoçya'yı 3-0 mağlup ederek grubu 7 puanla tamamladı. 34 yaşındaki Neymar, 76. dakikada oyuna girerek 2023 sonundan bu yana ilk kez milli takıma döndü. Fas ise Haiti'yi yenerek gruptan 2'nci çıktı.

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Neymar ilk maçına çıktı Brezilya lider tamamladı

Brezilya ile İskoçya arasında oynanan karşılaşmada Sambacılar, İskoçya karşısında 3-0'lık net bir galibiyet elde etti. Miami'deki stadyumda oynanan maç sonucu Brezilya, grubunu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

VINICIUS JUNIOR'DAN İKİ GOL

Karşılaşmada Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri Vinicius Junior (2) ve Matheus Cunha kaydetti. Brezilya'nın yıldız oyuncusu Neymar ise 76. dakikada oyuna girerek 2023 yılının sonlarından bu yana ilk kez milli takım formasını giydi. Neymar'ın oyuna girmesiyle Miami stadyumunda büyük bir coşku yaşandı.

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FAS GRUBU İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

Grubun diğer maçında Fas, Haiti'yi 4-2 mağlup ederek ikinci sıradan bir üst tura çıktı. Maçta iki kez öne geçen Haiti turnuvadaki ilk gollerini kaydetmesine rağmen galibiyeti koruyamadı. İskoçya ise 3 puanla grubu üçüncü sırada tamamlarken, bir üst tura çıkıp çıkamayacağı diğer maçların sonuçlarına bağlı olacak. Karayip takımı ise elendi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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