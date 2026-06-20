Brezilya Haiti'yi rahat geçti: Neymar yine oynayamadı
Dünya Kupası'nda Haiti ile karşılaşan Brezilya rakibini 3-0 mağlup etti. Sakatlığı süren Neymar forma giyemedi.
2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçlarında Brezilya ile Haiti karşı karşıya geldi. 69 bin kişi kapasiteli Philadelphia Stadı'nda oynanan mücadelede Brezilya sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 23 ve 36. dakikalarda Matheus Cunha, 45+3'te ise Vinicius JR. kaydetti.
NEYMAR FORMA GİYEMEDİ
Brezilya'da sakatlık sürecinin ardından kısa süreli de olsa antrenmanlara çıkmaya başlayan ve tedavisi devam eden yıldız futbolcu Neymar, Fas maçının ardından Haiti karşısında da forma giyemedi.
BREZİLYA LİDER
Bu sonuçla birlikte 4 puana ulaşan Brezilya ilk sırada yer aldı. Henüz puanı bulunmayan Haiti ise son sırada kaldı.
DETAYLAR
Stat: Philadelphia
Hakemler: Alejandro Hernandez, David Alejandro, Jose Naranjo (İspanya)
Brezilya: Alisson, Gabriel, Marquinhos, Danilo, Santos, Casemiro, Guimaraes (Dk. 81 Ederson Silva), Paqueta (Dk. 64 Martinelli), Vinicius (Dk. 81 Danilo), Cunha (Dk. 64 Endrick), Raphinha (Dk. 40 Vitor)
Haiti: Placide, Carlens (Dk. 46 Simon), Ade, Delcroix, Experience, Duverne, Bellegarde (Dk. 81 Etienne), Jacques, Providence (Dk. 71 Joseph), Pierrot (Dk. 46 Isidor), Casimir (Dk.63 Deedson)
Goller: Dk. 23 ve Dk. 36 Cunha, 45+3 Vinicius (Brezilya)
Sarı kart: Dk. 4 Carlens, Dk. 45+4 Pierrot, Dk. 72 Jacques (Haiti), Dk. 66 Santos (Brezilya)