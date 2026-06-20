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Halk TV Spor Brezilya Haiti'yi rahat geçti: Neymar yine oynayamadı

Brezilya Haiti'yi rahat geçti: Neymar yine oynayamadı

Dünya Kupası'nda Haiti ile karşılaşan Brezilya rakibini 3-0 mağlup etti. Sakatlığı süren Neymar forma giyemedi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Brezilya Haiti'yi rahat geçti: Neymar yine oynayamadı

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçlarında Brezilya ile Haiti karşı karşıya geldi. 69 bin kişi kapasiteli Philadelphia Stadı'nda oynanan mücadelede Brezilya sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 23 ve 36. dakikalarda Matheus Cunha, 45+3'te ise Vinicius JR. kaydetti.

NEYMAR FORMA GİYEMEDİ

Brezilya'da sakatlık sürecinin ardından kısa süreli de olsa antrenmanlara çıkmaya başlayan ve tedavisi devam eden yıldız futbolcu Neymar, Fas maçının ardından Haiti karşısında da forma giyemedi.

BREZİLYA LİDER

Bu sonuçla birlikte 4 puana ulaşan Brezilya ilk sırada yer aldı. Henüz puanı bulunmayan Haiti ise son sırada kaldı.

DETAYLAR

Stat: Philadelphia

Hakemler: Alejandro Hernandez, David Alejandro, Jose Naranjo (İspanya)

Brezilya: Alisson, Gabriel, Marquinhos, Danilo, Santos, Casemiro, Guimaraes (Dk. 81 Ederson Silva), Paqueta (Dk. 64 Martinelli), Vinicius (Dk. 81 Danilo), Cunha (Dk. 64 Endrick), Raphinha (Dk. 40 Vitor)

Haiti: Placide, Carlens (Dk. 46 Simon), Ade, Delcroix, Experience, Duverne, Bellegarde (Dk. 81 Etienne), Jacques, Providence (Dk. 71 Joseph), Pierrot (Dk. 46 Isidor), Casimir (Dk.63 Deedson)

Goller: Dk. 23 ve Dk. 36 Cunha, 45+3 Vinicius (Brezilya)

Sarı kart: Dk. 4 Carlens, Dk. 45+4 Pierrot, Dk. 72 Jacques (Haiti), Dk. 66 Santos (Brezilya)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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