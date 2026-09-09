Necati Ateş Sporting Lizbon Galatasaray maçının sonucunu duyurdu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon deplasmanına çıkacak.

Estadio Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Alf Olav Rossland yapacak.

VAR'da Alman Christian Dingert, AVAR'da ise Belçikalı Bram Van Driessche olacak.

NECATİ ATEŞ'TEN MAÇ TAHMİNİ

Eski futbolcu ve yorumcu Necati Ateş, Sporting Lizbon - Galatasaray maçının sonucuna dair tahminde bulundu.

Necati Ateş, mücadelenin 1-1 biteceğini belirterek iki takımın sahadan 1'er puanla ayrılacağını ifade etti.

OKAN BURUK: ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Kritik maç öncesi konuşan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "Dünyadaki birçok futbolcu ve teknik adamın hayali olan Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sene çeyrek final oynamış, kendi sahasında 4 tane maçı kazanmış bir takım. Tabii ki kadroda önemli isimleri kaybettiler ama bence yerlerine çok iyi futbolcular olacak.

Çok iyi bir kadro, çok iyi bir oyunları var. Rakibimizin ne kadar iyi, hareketli, rakip kaleye çabuk gittiğini görebiliyoruz. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Biz de iyi bir takımız. Önemli eksiklerimiz var ama sahaya 11'le çıkacağız, kulübeden gelecek oyuncularımız olacak. Oyuncularıma her zaman olduğu gibi çok güveniyorum. Yarın çıkıp maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.