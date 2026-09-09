UEFA'dan Halil Umut Meler sürprizi: Resmen açıklandı

UEFA, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki performansı nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Halil Umut Meler ile ilgili flaş bir karar aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI YÖNETECEK

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Hollanda ekibi PSV ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında düdük çalacak.

10 Eylül Perşembe günü (yarın) Hollanda'nın Eindhoven şehrindeki PSV Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 19.45'te başlayacak olan mücadelede Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Maçın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak.

VAR'da Alman Christian Dingert, AVAR'da İsviçreli Fedayi San görev yapacak.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

''FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Hollanda temsilcisi PSV ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını yönetecek.

Hollanda'nın Eindhoven şehrindeki PSV Stadyumu'nda 10 Eylül 2026 Perşembe günü (yarın) oynanacak ve TSİ 19.45'te başlayacak olan maçta Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak. Müsabakada Christian Dingert (Almanya) VAR, Fedayi San (İsviçre) ise AVAR olarak görev yapacak.''