Ne Fransa durdurulabiliyor ne de Mbappe

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fransa, Mbappe'nin yıldızlaştığı maçta İsveç'i farklı yendi.

Maça hızlı başlayan Fransa'da 32. dakikada Mbappe'nin, 36. dakikada da Olise'nin vuruşlarında top direkten döndü.

45. dakikada Dembele'nin pasıyla sol taraftan ceza alanına giren Mbappe, takımını 1-0 öne geçirdi.

53. dakikada Olise'nin pasıyla ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Barcola, sert bir şutla farkı ikiye çıkardı: 2-0.

74. dakikada Olise şık bir ara pasıyla ceza alanı sol çaprazında Mbappe'yi topla buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, top uzak köşeden ağlara gitti: 3-0.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Fransa, son 16 turuna adını yazdırdı. Fransa, 5 Temmuz Pazar günü, TSİ 00.00'da Philadelphia'da Paraguay ile karşılaşacak.

Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihinde çıktığı 9 eleme turu maçında 10 gol atarak rekor kırdı.

Turnuva tarihinde toplam 18 gole ulaşan Mbappe, Miroslav Klose'yi (16) geçerek en golcü ikinci oyuncu oldu. Bu alanda Arjantinli Lionel Messi, 19 golle zirvede bulunuyor.

Fransa, turnuvada şu ana kadar oynadığı maçlarda Senegal'i 3-1, Irak'ı 3-0, Norveç'i 4-1 ve İsveç'i 3-0 mağlup etti.

FRANSA-İSVEÇ: 3-0

Stat: New York New Jersey

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)

Fransa: Maignan, Kounde (Dk. 75 Gusto), Upamecano, Saliba, Digne (Dk. 78 Hernandez), Tchouameni, Rabiot, Olise (Dk. 85 Cherki), Dembele (Dk. 75 Doue), Barcola, Mbappe (Dk. 85 Mateta)

İsveç: Zetterström, Svensson (Dk. 82 Svanberg), Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson, Stroud (Dk. 66 Taha Ali), Bergvall (Dk. 66 Zeneli), Ayari (Dk. 82 Nygren), Elanga, Gyökeres, Isak (Dk. 89 Nilsson)

Goller: Dk. 45 ve 74 Mbappe, Dk. 53 Barcola (Fransa) (AA)