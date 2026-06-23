Saatlerce süren maçta Fransa Mbappe ile fark attı

Dünya Kupası'nda ABD'de şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle saatlerce duran maçta Fransa, Irak'ı 3-0 yendi ve son 32 turuna çıkmayı garantiledi.

69 bin kişi kapasiteli Philadelphia Stadı'nda yapılan karşılaşmada, Fransa, 14. dakikada 1-0 öne geçti. Olise, ceza alanı dışındaki Mbappe'ye yerden bir pas gönderdi. Mbappe de topu ağlara gönderdi.

İlk yarının son 15 dakikasında yağmur şiddetini artırdı ve hazırlıksız yakalanan bazı taraftarlar tribünleri boşaltarak kapalı alanlara geçti.

İlk yarı bittikten sonra futbolcular soyunma odasına giderken şiddetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı, tribünlerin boşaltılması istendi ve karşılaşmanın ikinci yarısının başlamasının gecikeceği bildirildi. Maçın ikinci yarısı şiddetli gök gürültülü sağanak nedeniyle 2 saatlik gecikme ile başladı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Fransa, 2-0 öne geçerken gol yine Mbappe'den geldi. Mbappe, Dünya Kupası tarihinde 16. golünü attı.

Maçın 66. dakikasında fark üçe çıktı. Olise, ceza alanı sağ çaprazından Dembele'ye pasını aktardı. Dembele, topu kontrol edip uzak köşeye vuruşunu gönderdi ve top filelerle buluştu.

Maçta başka gol olmayınca Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup etti ve son 32 turuna kalmayı garantiledi. Fransa, ilk maçında da Senegal'i 3-1 yenmişti.

FRANSA-IRAK: 3-0

Stat: Philadelphia

Hakemler: Drew Fischer, Lyes Arfa, Micheal Barwegen (Kanada)

Fransa: Maignan, Digne, Upamecano, Kounde (Dk. 82 Gusto), Saliba, Kone, Olise (Dk. 68 Cherki), Rabiot, Dembele (Dk. 68 Doue), Mbappe (Dk. 90 Thuram), Barcola (Dk. 82 Akliouche)

Irak: Fadhil, Ali, Rahman, Doski, Tahseen (Dk. 60 Sulaka), Bayesh (Dk. 69 Farji), Qasem, Iqbal, Al-Ammari (Dk. 68 Sher), Ismael (Dk. 60 Amyn), Hussein (Dk. 26 Al-Hamadi)

Goller: Dk. 14 ve Dk. 54 Mbappe, Dk. 66 Dembele (Fransa)

Sarı kart: Dk. 6 Al-Ammari (Irak) (AA)