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Halk TV Spor Mustafa Çulcu: Kırmızı kart olmalıydı

Mustafa Çulcu: Kırmızı kart olmalıydı

MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Sporting - Galatasaray maçının hakemini eleştirirken, bir pozisyon için "Kırmızı kart olmalıydı" yorumunu yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Mustafa Çulcu: Kırmızı kart olmalıydı

MHK'nin (Merkez Hakem Kurulu) eski başkanı Mustafa Çulcu, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda 3-1 yenildiği maçın hakemini eleştirirken, bir pozisyon için "Kırmızı kart olmalıydı" dedi.

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Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Norveçli Espen Eskas, 38 yaşında elit kategori hakemi. Şampiyonlar Ligi 17 maç, Avrupa Ligi 9 maç, Konferans Ligi 7 maç, son Dünya Kupası'nda 2 maç tecrübesine sahip lakin bu maçta kariyerini inkar edercesine berbat bir yönetim sergiledi.
2. dakikada İnacio'nun Barış'a kontrolsüz hareketini sarı yerine sözlü geçmesine saygı duyduk ancak 22'de top yukarıda Batrakov'un kafasındayken Altimira'nın dalak, böbrek acımasız ve gaddarlık içeren karnına girişi, sahada kırmızı kart olmalıydı ancak sarı ile geçiştirdi. VAR'a yaslandı, o da sessiz kaldı.
43'te elini rakibin yüzüne illegal kullanımdan Sanchez'e çıkması gereken kart, Suarez'e çıktı.

"BERBAT BİR VAR"

54'te kaleci Uğurcan yattı, uzandı, Suarez ile karşı karşıya ama teması yok. Pozisyona yetişen Jakobs, ayağını sokup topu faulsüz aldı. Takılan Suarez yere düştü, Espen Eskas penaltıyı verdi. Alman Chirstian Dingert zaten berbat bir VAR. O da karışmadı! Roberto Rosetti'nin VAR için "Clear Line" mottosu bu pozisyonlardan sonra "Bed Line" oldu. Kartlarla maçı toparlamaya çalıştı ama geçmiş ola. Avrupa'da ikinci bir İvan Bebek faciası yaşandı."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Şampiyonlar Ligi Hakem Mustafa Çulcu
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