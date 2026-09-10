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Halk TV Spor Okan Buruk itiraf etti: Maç biter bitmez söyledi

Okan Buruk itiraf etti: Maç biter bitmez söyledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting Lizbon maçının ardından hatalıkararlar verildiğini belirterek, "Bazen hakemleri de yenmeniz gerekiyor" dedi. Buruk, bir de itirafta bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Okan Buruk itiraf etti: Maç biter bitmez söyledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda 3-1 yenildikleri Sporting maçının Norveçli hakemi Espen Eskas ile Alman Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Christian Dingert'i eleştirdi. Buruk, maç biter bitmez bir de itirafta bulundu.

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Buruk, düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
"Birçok şey söyleyeceğim. Bugün futbolun dışından birçok şey oldu. Hepsini söylemem gerek. Rakibimi tebrik ediyorum. Bu söylediklerimin onlarla hiçbir ilgisi yok, sonuçta çıkıp oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle alakası yok. Ancak çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça doğrudan etki eden bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Kendisi hiçbir şeye karışmadı. Keşke o da maça gelseydi ve hem kırmızı kartı hem de penaltının olmadığını hakeme bildirseydi. Verilmeyen birçok sarı kart var."

BURUK'TAN İTİRAF!

Okan Buruk, maçın kırılma anının hatalı verilen penaltı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Çok iyi başladığımız, rahat götürdüğümüz maç var. İlk yarıda açık ara çok daha iyiydik. Kalemize gelen ilk ve son top gol oldu. İkinci yarı, olmayan penaltı bizim için kırılma noktasıydı. Oyuncularımın özgüveni düştü. Kendi sahasında oynayan rakibimize de özgüven verdi, 2-1 öne geçtiler. Sonra bizden çok daha iyi oynadılar. Rakibimi tebrik ediyorum. Onlarla ilgili bir şey yok ama bizim açımızdan Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmaması gereken hakem hataları oyunu değiştirdi. Ne olursa olsun 2-1'den sonra daha iyisini yapabilirdik ama çok çabuk kırıldık. Bazen hakemleri de yenmeniz gerekiyor."
Buruk, Sporting Lizbon'un kendilerinden iyi oyndığını da itiraf etti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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