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Halk TV Spor Mustafa Çulcu: Kırmızı kart!

Mustafa Çulcu: Kırmızı kart!

MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Konyaspor-Trabzonspor maçındaki hakem kararlarını değerlendirirken "Kırmızı kart" iddiasında bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Mustafa Çulcu: Kırmızı kart!

MHK'nin (Merkez Hakem Kurulu) eski başkanı Mustafa Çulcu, Konyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Çulcu: Buz gibi golMustafa Çulcu: Buz gibi gol

Trabzonspor'un ilk dakikalarda 1-0 yenik duruma düştüğünü belirten Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Trabzonspor, 15. dakikdan itibaren oyuna ağırlığını koymaya başladı. Etkisiz kalan Ozan'ın yerine Cabral'ın savunmaya, Mustafa'nın öne çıkması ve sonrasında Aral ile Muçi'nin çıkarılıp Saviolo ve Dju'nun oyuna girmesiyle Hüseyin hocanın çift forvete dönmesi doğru hamlelerdi. Oyun bundan sonraki bölümde Trabzonspor ile kaleci Bahadır arasında geçti."

"KIRMIZI KART VERİRDİM"

Çulcu, hakem kararlarıyla ilgili de şu yorumu yaptı:
"Hakem Reşat Onur Coşkunses'in 18'de Gonçalves'in yüzüne elini illegal kullanan Pina'ya ve 28'de yaşanan krizde Fabinho'ya yaptığı davranıştan Adil'e sarı göstermeliydi. 45+1'de Muçi'ye kontrolsüz hareketinden dolayı Deniz'e çıkan sarı sınırda bir sarı. Sahada ben olsam kırmızı kart verirdim. 58'de Mustafa Eskihellaç'a çıkan sarıya katılmıyorum. Onana hırsına yenik düşünce gereksiz sarı gördü. 30 yaşındaki genç hakemin fauller konusunda tecrübeye ve zamana ihtiyacı var."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor Konyaspor Mustafa Çulcu
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