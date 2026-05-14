Mustafa Çulcu hakemliği biten ismi açıkladı: Üzüldüm

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni 2-1 yendiği maçın hakemi Ali Yılmaz'ı sert ifadelerle eleştirdi ve hakemliğinin bittiğini belirtti.

Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"MHK Başkanı, çullulara çulsuzlara takılı kalıp aklı sıra subliminal mesajlarla uğraşacağına işine, evrensel atama prensiplerine odaklansa ve hakemlerin performanslarını takip etse Ali Yılmaz'ın son 2 maçındaki formsuzluğunu görür, bu maça atamazdı! Ama bunun için liyakat lazım.

Ali Yılmaz o kadar basit temaslara uydurma fauller çaldı ki oyunu ve tempoyu kesen kendisi oldu.

"ÇALDIĞI FAUL SONRASI OYUNCULAR GÜLDÜ"

52'de Nwakaeme'nin aleyhine çaldığı faul sonrası oyuncular gülmeye başladı. Hakemin kapasitesini çözen futbolcular, kararları kendileri vermeye, birbirlerini itip kakmaya, oyunu çirkinleştirmeye başladılar. 90'da Bouchouari ile Furkan mücadelesinde hakem sarı çıkardı, herkes önceden sarısı olan Bouchouari'ye gösterecek diye beklerken - çünkü oyuncuyu işaret etti - yerden kalkmasını bekledi. Oyuncular etrafını sardı, hoopp kart Furkan'a döndü! Hakemlik burada bitti. Demek ki kapasitesi bu kadarmış, üzüldüm! Oysa ilk maçlarında bize iyi bir hakem geliyor diye umut vermişti. Maçta 33 faul çaldı, yarısı faul değil. Bundan sonra hakem için ne söylesem boş."