Trabzonspor uzatmalarda kazanıp adını finale yazdırdı
Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor adını finale yazdırdı.
Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadelede bordo-mavililer sahadan 2-1’lik üstünlükle galip geldi.
GERİDEN GELİP KAZANDILAR
Ev sahibi ekip, 62. dakikada Erk Arda Aslan’ın kaydettiği golle öne geçti. Geriden gelip kazanan Trabzonspor’un gollerini 78. dakikada Arda Çağan Çelik (KK) ve 90+3’te Ernest Muçi kaydetti.
TRABZONSPOR FİNALDE
Tek maç eleme usulü ile oynanan mücadelede Trabzonspor galip gelerek adını finale yazdırdı.
KONYASPOR'UN RAKİBİ OLDU
Bordo-mavililer finalde Konyaspor’la kozlarını paylaşacak.22 Mayıs Cuma günü Antalya Park’ta oynanacak final mücadelesi saat 20.45'te başlayacak.
