Mustafa Çulcu: Hakemler turu hediye ettiler

MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Trabzonspor'un Ferencvaros'a 4-0 yenildiği maçın hakemini sert ifadelerde eleştirdi. Çulcu, Macar takımına hakemlerin turu hediye ettiğini ileri sürdü.

Trabzonspor'un maça iyi başladığını, ancak Ferencvaros'un ilk maçta olduğu gibi sert, kışkırtıcı ve yıldırıcı taktik faullerle oyunu kızıştırdığını belirterek, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bu tuzağa ilk düşen Malinovskyi oldu. Rakibine yaptığı sakatlayıcı, ciddi faul sonrası oyundan hakem ve 1 nolu yardımcı hakem desteği ile ihraç oldu. Erken 10 kişi kalan Trabzonspor'da dengeler bozuldu. Sinirlenen Cabral'ın kanadını etkili kullanan Ferencvaros sonuca gitti. Cabral'ın ihracı ile 9 kişi kalan Trabzonspor farklı mağlubiyetle Avrupa Ligi'ne veda etti.

"EZİLDİ, İNANDIRICILIĞI BİTTİ"

Maçın hakemi 36 yaşındaki Rade Obrenovic, Ocak 2026'da elit kadroya yükseldi. Bu yönetimi ile gördük ki henüz elit ve güçlü bir profil değil. Maça taktik faullerle başlayan Ferencvaros'a karşı önlem alamadı. Oyunu gerdi. Sahada kendisinin gördüğü pozisyonda önce sarı çıkardı sonra yardımcısından gelen destekle kırmızıya döndü. Pozisyon kırmızı kart. Bunu bile çözemeyen yurttaşı UEFA Başkanı Ceferin'den aldığı itici güç ve destekle buralara gelen sıradan bir hakem.

Cabral- Yusuf mücadelesinde dikkatsiz bir temasa Ferencvaros lehine penaltı verdi! Peki… Cabral'a ikinci sarıdan kırmızı niye? Eğer sözlü itirazdan ikinci sarı verdi ise o başka!

Penaltıda kaleci Onana'ya itirazdan çıkan çıkan sarı tamam, devamında Onana davranışları ile hakemin otoritesinin varlığını yerle bir etti ama hakem Obrenovic cesaret edip ihraç edemedi! Ezildi inandırıcılığı bitti. Zaten maçın başından itibaren yoktu. Son dakikalarda oyuncular arasında yaşanan kriz hakemin yetersizliğinden oldu.

İlk maçta Igor Pajac bu maçta Rade Obrenovic maçı okuyamayan kontrol edemeyen kalitesiz yönetimleriyle turu Ferencvaros'a hediye ettiler."