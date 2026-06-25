Mourinho'nun şaşkına çeviren kararının arkasından Arda Güler çıktı

Bu sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından değişikliğe giden Real Madrid'de teknik direktörlüğe Jose Mourinho getirildi.

NICO PAZ'IN OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Portekizli teknik adam kadro planlamasını sürdürürken sürpriz bir karar verdi. El Nacional'de yer alan habere göre; Mourinho, Real Madrid altyapısından yetişen Nico Paz'ın geri alma opsiyonunu kullanmayacak.

ARDA GÜLER VE JUDE BELLINGHAM YÜZÜNDEN

Geri dönüşüne kesin gözle bakılan Nico Paz hakkında verilen bu karar İspanyolları şaşırttı. Haberde Mourinho'nun bu kararı aynı bölgede oynayan Arda Güler ve Jude Bellingham nedeniyle aldığı ifade edildi.

Arda Güler ve Jude Bellingham'ın performansına inanan Mourinho, Nico Paz'ın yedek kulübesinde kalmasını istemediği vurgulandı.

13 GOL VE 8 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Serie A ekibi Como'da 40 maça çıkan Nico Paz, 3 bin 291 dakika sahada kaldı. Paz bu sürede 13 gol ve 8 asist kaydetti.