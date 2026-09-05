Mourinho'dan Arda Güler açıklaması: Şaşırtan kararının nedenini anlattı

Real Madrid, son lig maçında Real Betis'e 1-0 yenildi. Teknik direktör Jose Mourinho, Arda Güler'i ikinci yarıda oyundan aldı.

Arda Güler oyunda kaldığı süre içinde başarılı bir performans göstermişti. Ancak 63. dakikada Mourinho, şaşırtan bir kararla milli futbolcuyu oyundan çıkardı.

"ONU AVLAMAYA BAŞLADILAR"

Mourinho, Arda'nın ilk yarının son anlarında sarı kart gördüğünü hatırlattı ve şunları söyledi:

"Arda’yı oyundan çıkarmak zordu çünkü çok iyi oynuyordu. Betisli oyuncular, tamamen saf ve naif olan Real Madridli oyunculardan daha kurnaz. Maçın ilk pozisyonunda Valverde’ye faul yapan oyuncuya net bir sarı kart çıkmalıydı. Ardından Vini Jr.’a ağır bir faul yapan başka bir oyuncu da sarı kart gördü. Madridli oyuncular hemen ayağa kalkıyor, Betisli oyuncular ise daha kurnaz davranıyor. Üstelik arkalarında tezahüratlarıyla iten, baskı kuran ve bu tür şeylerin yaşanmasını sağlayan harika bir taraftar desteği var. Arda’nın bu kadar mücadele edip sadece küçük bir faul yapmasına rağmen ilk yarıyı sarı kartla nasıl tamamladığını bilmiyorum. Ama ikinci yarıda onu adeta avlamaya başladılar. Onu sahadan çıkarmak zorunda kaldım çünkü risk altındaydı. Betisli oyuncular onun sarı kart görmesi için sürekli itirazlarda bulunuyorlardı.”