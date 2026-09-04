Real Madrid'de saatler kala Arda Güler kararı verildi: Mourinho planlarını değiştirdi

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İspanya Laliga'nın dördüncü haftasında Real Madrid deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak. Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

ARDA GÜLER İLK 11'E DÖNÜYOR

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho ilk 11 kararını verdi. İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Arda Güler ilk 11'e geri dönüyor. Malaga maçına yedek kulübesinde başlayan milli futbolcunun ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

JOSE MOURINHO PLANLARINI DEĞİŞTİRDİ

Malaga maçında oyuna 87. dakikada dahil olan Arda Güler sadece 4 dakika sonra golünü kaydederek övgü topladı. Güler'in performansına kayıtsız kalamayan Jose Mourinho düzenli olarak ilk 11'de şans verebilmek adına planlarında değişikliğe gitti.

YAN DIAMONDE YEDEK KALACAK

Jose Mourinho, Arda Güler'e şans verebilmek adına Real Madrid'in en pahalı ikinci transferi olan Yan Diamonde'yi yedek bırakacak. Real Madrid'in muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Bernardo Silva, Valverde; Arda Güler, Bellingham, Vinícius, Mbappé.