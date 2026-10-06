Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Montella'yı öve öve göklere çıkardı: Onun da varmış bir beğeneni!

Montella'yı öve öve göklere çıkardı: Onun da varmış bir beğeneni!

A Milli Takım'ın eleştirilen teknik direktörü Vincenzo Montella'ya öve öve göklere çıkardı. Onun da varmış bir beğeneni!

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Montella'yı öve öve göklere çıkardı: Onun da varmış bir beğeneni!

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında İtalya'ya 3-1 yenildi.
Grupta 4 maçta 4 yenilgiyle son sıraya demir atan millilerde en çok eleştirilen isim teknik direktör Vincenzo Montella oldu.

Montella nihayet beklenen açıklamayı yaptı! "Beklentiler yüksekti" diyerek anlattıMontella nihayet beklenen açıklamayı yaptı! "Beklentiler yüksekti" diyerek anlattı

Taraftarlar hemen her maçta Montella'yı istifaya çağırırken, futbol yorumcuları da sert ifadelerle eleştiri yağdırdılar.
Ancak onun da varmış bir beğeneni. Montella'yı öve öve göklere çıkardı.

MONTELLA'YI ÖVE ÖVE GÖKLERE ÇIKARDI

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında Montella'yı öve öve göklere çıkardı.
Mancini şunları söyledi:
"Türkiye'nin çok iyi bir milli takım olduğunu düşünüyorum, yenildiler ama çok zor bir takım, çok iyi oyunculara sahipler. Zor bir maç oynadık. Dokuz oyuncu değiştirdiğiniz zaman oyun gücünüzden bazı şeyler kaybedebiliyorsunuz, tabii zorlandığımız zamanlar oluyor. Topa sahip olmada zorlandık başlarda, sonra ise toparladık ve oyuna ortak olduk.

Montella'yı öve öve göklere çıkardı: Onun da varmış bir beğeneni! - Resim : 2
Montella'nın Türk milli takımı ile gerçekten çok güzel iş çıkardığını düşünüyorum. Her şeyden önce bu takımı dünya kupasına taşıdı, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne taşıdı. Türkiye'de harika günlerim geçti, Galatasaray'ı çalıştırdım. Türk Milli Takımı'nın iyi oynadığını düşünüyorum, iyi hatta çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Çok önemli 3 oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıktı. Bu akşam olmayanların kim olduğunu biliyorsunuz, böyle durumların bedelini takımlar ödemek zorunda kalıyorlar. Türkiye'deki ilk maçta çok iyi oynadık. Türkiye açısından düşünürsek sahasında 3-0 geriye düştükten sonra maçı çevirmek kolay değildi ama bizi zorlamaya devam etmişlerdi. Bugünse oldukça dengeli bir maç izledik. Montella'nın çok iyi bir teknik direktör olduğunu ve Türkiye'de çok iyi işler yaptığını düşünüyorum."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım Montella İtalya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro