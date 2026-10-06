Montella'yı öve öve göklere çıkardı: Onun da varmış bir beğeneni!

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında İtalya'ya 3-1 yenildi.

Grupta 4 maçta 4 yenilgiyle son sıraya demir atan millilerde en çok eleştirilen isim teknik direktör Vincenzo Montella oldu.

Taraftarlar hemen her maçta Montella'yı istifaya çağırırken, futbol yorumcuları da sert ifadelerle eleştiri yağdırdılar.

Ancak onun da varmış bir beğeneni. Montella'yı öve öve göklere çıkardı.

MONTELLA'YI ÖVE ÖVE GÖKLERE ÇIKARDI

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında Montella'yı öve öve göklere çıkardı.

Mancini şunları söyledi:

"Türkiye'nin çok iyi bir milli takım olduğunu düşünüyorum, yenildiler ama çok zor bir takım, çok iyi oyunculara sahipler. Zor bir maç oynadık. Dokuz oyuncu değiştirdiğiniz zaman oyun gücünüzden bazı şeyler kaybedebiliyorsunuz, tabii zorlandığımız zamanlar oluyor. Topa sahip olmada zorlandık başlarda, sonra ise toparladık ve oyuna ortak olduk.



Montella'nın Türk milli takımı ile gerçekten çok güzel iş çıkardığını düşünüyorum. Her şeyden önce bu takımı dünya kupasına taşıdı, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne taşıdı. Türkiye'de harika günlerim geçti, Galatasaray'ı çalıştırdım. Türk Milli Takımı'nın iyi oynadığını düşünüyorum, iyi hatta çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Çok önemli 3 oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıktı. Bu akşam olmayanların kim olduğunu biliyorsunuz, böyle durumların bedelini takımlar ödemek zorunda kalıyorlar. Türkiye'deki ilk maçta çok iyi oynadık. Türkiye açısından düşünürsek sahasında 3-0 geriye düştükten sonra maçı çevirmek kolay değildi ama bizi zorlamaya devam etmişlerdi. Bugünse oldukça dengeli bir maç izledik. Montella'nın çok iyi bir teknik direktör olduğunu ve Türkiye'de çok iyi işler yaptığını düşünüyorum."