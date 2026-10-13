Montella'ya özel veda planı: TFF açıkladı

UEFA Uluslar A Ligi'nde dörtte sıfır yaparak beklentileri karşılayaman teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi sona eren İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella’nın bugün TFF’ye gelerek veda etmesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı için federasyon tarafından bir veda organizasyonu düzenlenecek.

TFF'DE MONTELLA'YA VEDA ORGANİZASYONU

A Milli Futbol Takımı’nın başında görev yapan Vincenzo Montella, sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesinin ardından Türkiye’ye veda etmeye hazırlanıyor. İtalyan teknik adamın bugün Türkiye Futbol Federasyonu’na gelmesi ve burada düzenlenecek organizasyonla görev sürecini noktalaması bekleniyor.

Montella’nın milli takımın başında geçirdiği dönem, elde edilen sonuçlar ve ortaya koyduğu performansla Türk futbolunun gündeminde önemli bir yer tuttu. İtalyan teknik adam, görev süresi boyunca A Milli Takım’ın uluslararası arenadaki mücadelesinde takımın başındaki isim oldu.

MİLLİ TAKIMIN BAŞINDA 40 MAÇ

Vincenzo Montella, A Milli Takım’ın başında çıktığı 40 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla maç başına 1,70 puan ortalaması yakaladı.

İtalyan teknik direktörün karnesi, galibiyet sayısının mağlubiyet sayısının üzerinde olmasıyla öne çıkarken, milli takımın istikrarlı bir performans ortaya koyması da görev döneminin değerlendirilmesinde önemli başlıklardan biri oldu.

Vincenzo Montella, A Milli Takım’ın başında çıktığı 40 karşılaşmada 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. İtalyan teknik adam, bu süreçte maç başına 1,70 puan ortalaması yakalarken karşılaşmaların yüzde 52,5’ini kazandı. Montella yönetimindeki milliler, maçların yüzde 12,5’inde berabere kalırken yüzde 35’inde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

MONTELLA DÖNEMİ SONA ERİYOR

Karşılıklı anlaşmayla alınan ayrılık kararının ardından gözler, Montella’nın milli takımın başında geçirdiği dönemin genel değerlendirmesine çevrildi. TFF’de gerçekleştirilmesi beklenen veda organizasyonuyla birlikte İtalyan teknik adamın Türkiye’deki görev süreci de resmen kapanış aşamasına gelecek.

Montella’nın ardından A Milli Takım’ın teknik yapılanmasında nasıl bir yol izleneceği ve milli takımın geleceğine ilişkin planlamanın nasıl şekilleneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.