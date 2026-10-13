Halk TV Spor Ahmet Çakar'dan Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe tahmini: En az 5 olacak!

Ahmet Çakar'dan Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe tahmini: En az 5 olacak! Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili tahminde bulunurken, "En az 5 olacak" dedi.