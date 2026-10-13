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Halk TV Spor Ahmet Çakar'dan Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe tahmini: En az 5 olacak!

Ahmet Çakar'dan Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe tahmini: En az 5 olacak!

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili tahminde bulunurken, "En az 5 olacak" dedi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Ahmet Çakar'dan Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe tahmini: En az 5 olacak! - Fotoğraf: 1
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Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili tahminde bulunurken, "En az 5 olacak" dedi.

Ahmet Çakar'dan Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe tahmini: En az 5 olacak! - Fotoğraf: 2
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Şampiyolar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, bu akşam Rams Park'ta Barcelona'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Ahmet Çakar'dan Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe tahmini: En az 5 olacak! - Fotoğraf: 3
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Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise yarın deplasmanda İngiltere'nin Aston Villa takımının karşısına çıkacak. Bu maçın da başlama saati 22.00.

Ahmet Çakar'dan Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe tahmini: En az 5 olacak! - Fotoğraf: 4
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Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, katıldığı programda Galatasaray-Barcelona ve Aston Villa-Fenerbahçe maçlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Ahmet Çakar'dan Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe tahmini: En az 5 olacak! - Fotoğraf: 5
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Ahmet Çakar, "Galatasaray Barcelona karşısında kaybedecek. Aston Villa Fenerbahçe oynayacak. Fenerbahçe de kaybedecek" iddiasında bulundu. Çakar, şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Çakar'dan Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe tahmini: En az 5 olacak! - Fotoğraf: 6
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"Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplam yiyeceği gol sayısı 5 olacak. En az 5 olacak. Bu 6, 7, 8, 9 olma ihtimali de var."

Ahmet Çakar'dan Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe tahmini: En az 5 olacak! - Fotoğraf: 7
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"5 ve üzerinde gol yerler. ikisinin toplamı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakip filelere atacağı gol sayısı da 1 ve altında olur. Yani sıfır."

Fenerbahçe Galatasaray Ahmet Çakar Şampiyonlar Ligi
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