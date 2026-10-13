Ahmet Çakar'dan Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe tahmini: En az 5 olacak!
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili tahminde bulunurken, "En az 5 olacak" dedi.
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili tahminde bulunurken, "En az 5 olacak" dedi.
Şampiyolar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, bu akşam Rams Park'ta Barcelona'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise yarın deplasmanda İngiltere'nin Aston Villa takımının karşısına çıkacak. Bu maçın da başlama saati 22.00.
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, katıldığı programda Galatasaray-Barcelona ve Aston Villa-Fenerbahçe maçlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Ahmet Çakar, "Galatasaray Barcelona karşısında kaybedecek. Aston Villa Fenerbahçe oynayacak. Fenerbahçe de kaybedecek" iddiasında bulundu. Çakar, şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplam yiyeceği gol sayısı 5 olacak. En az 5 olacak. Bu 6, 7, 8, 9 olma ihtimali de var."
"5 ve üzerinde gol yerler. ikisinin toplamı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakip filelere atacağı gol sayısı da 1 ve altında olur. Yani sıfır."