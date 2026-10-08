Montella'dan şaşkına çeviren karar: TFF'ye gidip bildirdi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız ilk 4 maçta büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

4 MAÇTA PUAN ALAMADIK

Ay-yıldızlılar, Fransa, İtalya (2 kere) ve Belçika'ya mağlup oldu. Çıktığı 4 maçta puan alamayan milliler grupta son sıraya demir attı.

MONTELLA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Art arda gelen kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Vincenzo Montella eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Taraftarlar, İtalyan teknik adamla yolların ayrılması için TFF'ye baskı yaparken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

YÖNETİMLE TOPLANTI YAPTI

Geçtiğimiz salı günü TFF'nin Riva'daki merkezine giden Vincenzo Montella burada milli takım yöneticileriyle bir toplantı yaptı. İtalyan teknik adama dair son karar hala verilmedi.

TAZMİNAT TALEP ETMEDİ

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; TFF, Vincenzo Monella ile yolların ayrılması halinde 5 aylık maaşını tazminat olarak ödeyecekti. Ancak Montella'nın ayrılık halinde tazminat talep etmediği öne sürüldü.