Montella oynatmadı Okan Buruk oynatacak

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın ilk 11'de şans vermediği Can Uzun'u Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk oynatacak.

Okan Buruk'un kesinlikle transfer edilmesini istediği Can Uzun için Galatasaray yönetimi harekete geçti.

Fanatik'teki habere göre Can Uzun'un sarı kırmızılı formayı giymesi için Galatasaray yönetimi ailesini ikna etti. Genç futbolcuya ilk 11 için düşünen Okan Buruk'un da futbolcuyla bir görüşme yaptığı belirtildi.

FRANKFURT'LA PAZARLIK

Galatasaray yönetiminin Alman kulübü Eintracht Frankfurt'la pazarlık masasına oturacaği belirtildi.

Alman kulübünün Can Uzun'un bonservisi için 60 milyon euro talep ettiği ileri sürüldü. Galatasaray'ın ise 35 milyon euro önereceği bildirildi.

Milli takımın Dünya Kupası'ndan dönmesinin ardından transfere nokta koyulmasının hedeflendiği iddia edildi.

Can Uzun, geçen sezon Alman takımıyla 28 maçta 10 gol atarken, 6 da asist yaptı.