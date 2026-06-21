Milli takım elenince Galatasaray harekete geçti: Okan Buruk bizzat arayacak
Galatasaray, Can Uzun'u transfer etmek üzere harekete geçti. İlk etapta Dünya Kupası bitene kadar bekleme kararı alan sarı-kırmızılılar, milli takım elenince çalışmaları hızlandırdı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ilk hedef Can Uzun'u kadroya katmak.
MİLLİ TAKIM ELENİNCE PLANLAR DEĞİŞTİ
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, oyuncunun dikkatinin dağılmaması için transfer görüşmelerini Dünya Kupası'ndan sonra yapmayı planlıyordu. Ancak milli takımın erken vedası nedeniyle planlar değişti.
OKAN BURUK ARAYIP İKNA EDECEK
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un milli futbolcuyu görüntülü arayarak planlarından bahsedeceği öğrenildi. Can Uzun'un ikna olması halinde Dursun Özbek devreye girerek Eintracht Frankfurt'la görüşmelere başlayacak.
10 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon Alman ekibiyle 28 maçta forma giyen Can Uzun, bin 513 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu, 10 gol ve 6 asist kaydetti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi