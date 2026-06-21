Milli takım elenince Galatasaray harekete geçti: Okan Buruk bizzat arayacak

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Gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ilk hedef Can Uzun'u kadroya katmak.

MİLLİ TAKIM ELENİNCE PLANLAR DEĞİŞTİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, oyuncunun dikkatinin dağılmaması için transfer görüşmelerini Dünya Kupası'ndan sonra yapmayı planlıyordu. Ancak milli takımın erken vedası nedeniyle planlar değişti.

OKAN BURUK ARAYIP İKNA EDECEK

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un milli futbolcuyu görüntülü arayarak planlarından bahsedeceği öğrenildi. Can Uzun'un ikna olması halinde Dursun Özbek devreye girerek Eintracht Frankfurt'la görüşmelere başlayacak.

10 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Alman ekibiyle 28 maçta forma giyen Can Uzun, bin 513 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu, 10 gol ve 6 asist kaydetti.