Mohamed Salah'ın forma numarası belli oldu: THY detayı
Beşiktaş'ın transferinde gün saydığı Salah'ın forma numarasının belli olduğu belirtildi. Transferde THY ile ilgili de bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş'ta Mohamed Salah transferinin bitme aşamasına geldiği belirtilirken, giyeceği formanın numarasının bile belli olduğu ileri sürüldü. Transferde THY detayı da dikkat çekti.
Goal.com'un aktardığına göre; Levent Ümit Erol, Muhammed Salah'ın gelecek sezon Beşiktaş'ta giyeceği forma numarasını belirlediğini duyurdu.
Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
"Tüm paylaşımlarımda söylediğim sözün arkasındayım; Salah, Beşiktaş'ta 11 numaralı formanın sahibi olacak."
THY VE KARTAL SEMBOLLERİ
Erol şöyle devam etti:
"Salah'ın reklam tanıtımları, Türk Hava Yolları sponsorluğunda, kartal sembolleri ve amblemleri kullanılarak çekilecek. Ey Beşiktaş taraftarı, içiniz rahat olsun, Salah'ı alacaksınız."
Beşiktaş'ın Salah'a yıllık 15 milyon euroluk sözleşme önerdiği, ayrıca 4 milyon euro da bonusların bulunduğu belirtildi. Sözleşmeninin 1+1 yıllık olacağı da belirtildi.