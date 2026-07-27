Mohamed Salah'ın forma numarası belli oldu: THY detayı

Beşiktaş'ta Mohamed Salah transferinin bitme aşamasına geldiği belirtilirken, giyeceği formanın numarasının bile belli olduğu ileri sürüldü. Transferde THY detayı da dikkat çekti.

Goal.com'un aktardığına göre; Levent Ümit Erol, Muhammed Salah'ın gelecek sezon Beşiktaş'ta giyeceği forma numarasını belirlediğini duyurdu.

Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Tüm paylaşımlarımda söylediğim sözün arkasındayım; Salah, Beşiktaş'ta 11 numaralı formanın sahibi olacak."

THY VE KARTAL SEMBOLLERİ

Erol şöyle devam etti:

"Salah'ın reklam tanıtımları, Türk Hava Yolları sponsorluğunda, kartal sembolleri ve amblemleri kullanılarak çekilecek. Ey Beşiktaş taraftarı, içiniz rahat olsun, Salah'ı alacaksınız."

Beşiktaş'ın Salah'a yıllık 15 milyon euroluk sözleşme önerdiği, ayrıca 4 milyon euro da bonusların bulunduğu belirtildi. Sözleşmeninin 1+1 yıllık olacağı da belirtildi.