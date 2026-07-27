Salah Beşiktaş'a gelirse Trabzonspor teklif yapacak
Beşiktaş, Mohamed Salah'la görüşmelerini sürdürürken Trabzonspor beklemeye geçti. Bordo-mavililer, oyuncunun Beşiktaş'a gelmesi halinde Vaclav Cerny'ye teklif yapacak.
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için son teklifini yaptı.
Oyuncunun önümüzdeki günlerde kararını iletmesi beklenirken siyah-beyazlılarda sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.
TRABZONSPOR VACLAv CERNY'YE TEKLİF YAPACAK
61 Saat'ten Hasan Tuncel'in haberine göre; Mohamed Salah'ın Beşiktaş'a transfer olması halinde Trabzonspor harekete geçecek. Bordo-mavililer, yedeğe düşecek Vaclav Cerny'ye teklifte bulunacak.
8 GOL VE 8 ASİST KAYDETTİ
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 34 maça çıkan Vaclav Cerny, 2 bin 248 dakika sahada kaldı. Çek futbolcu, 8 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
MIDTJYLLAND MAÇINDA 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Vaclav Cerny, Midtjylland'a karşı oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında da 90 dakika sahada kaldı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi